La vendemmia incanta i visitatori 

Una domenica dal clima gradevole, dopo i rovesci di sabato, ha contribuito a Sorgono alla buona riuscita di “Sa ’innenna”, tappa di Autunno in Barbagia. Teatro della festa il centro storico del paese con stand di prodotti locali, soprattutto vino e punti ristoro come sempre presi d’assalto dai visitatori. Tema centrale la vite, dalla coltivazione fino alla vinificazione con i vari passaggi tradizionali, dalla vendemmia al trasporto dell’uva col carro trainato dai buoi fino alla piazza centrale, per la pigiatura davanti a centinaia di spettatori.

La scuola

Tra gli stand quello dell’istituto professionale di agraria di Sorgono con l’esposizione e la vendita dei prodotti fatti dagli allievi. «La scuola è il vero inizio della filiera - spiega l’insegnante Maristella Zedde - oggi in agricoltura non si può improvvisare, per avere prodotti di eccellenza occorre formazione e i nostri studenti rappresentano il ricambio generazionale del settore agricolo».

Il concorso

Trainante per il settore vitivinicolo sta diventano il Wine&Sardinia, il concorso enologico con il salone dei vini sardi giunto all’ottava edizione, sempre più vetrina non solo per il Mandrolisai. Ad aprire i lavori nella mattinata, un interessante dibattito sulla biodiversità nel mondo del vino a cui hanno partecipato Antonio Manca, vice presidente di Assoenologi, l’agronomo Luca Mercenario dell’università di Sassari e il presidente di Ais Sardegna Antonio Furesi, per poi dare spazio alle degustazioni guidate. Oltre 30 le aziende presenti, provenienti da tutta l’Isola, con etichette giudicate dalla giuria nazionale ed internazionale del concorso di altissima qualità. «Il nostro è un progetto di lunga veduta e ogni anno cerchiamo di aggiungere un mattoncino per migliorarlo, sta crescendo anche grazie alle aziende che collaborano e ci fa molto piacere - dice Angela Mereu della Pro Loco, associazione promotrice dell’evento - nell’esposizione sono presenti vini da tutte le zone dell’Isola, diventa sempre più una grande occasione per scambiarsi idee, confrontarsi e crescere». «La festa, tranquilla e godibile, mette in mostra le ricchezze del paese - dice il sindaco Franco Zedde soddisfatto per la buona riuscita dell’evento - ringrazio tutte le persone e le associazioni che hanno contribuito a realizzarla e in particolare la Pro Loco».

