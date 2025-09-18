La vendemmia in corso promette bene 

La città si prepara a celebrare la sua storia vitivinicola con Sa Festa de Sa Binnenna, al via oggi. Il momento più atteso domenica alle 16.30, con la sfilata di carri allestiti per la vendemmia e “su smurzu de su binnennadori” offerto dalla Pro Loco di Monserrato. «Quest’anno celebriamo la trentesima edizione, un traguardo che rappresenta la forza delle nostre tradizioni», commenta la presidente dell’associazione Francesca Distinto. «Non possiamo dimenticare che tutto ebbe inizio grazie all’intuizione di Antonio Puddu, che ideò la manifestazione per mantenere vive le radici della nostra identità».

La vendemmia

La “Festa de sa binnenna” è anche l’occasione per fare il punto sulla vendemmia in corso. È presto per dire se sarà la migliore annata da diverso tempo a questa parte, ma la partenza fa ben sperare. La stagione della vendemmia è entrata nel vivo e i primi bilanci, per le cantine monserratine, sono positivi. «Le rese sono molto interessanti, sia in termini di qualità che di quantità», annuncia Alberto Zuddas, direttore commerciale della più antica cantina sociale di Sardegna, Pauli’s, che oggi conta una cinquantina di soci operativi. «Siamo a un terzo della vendemmia e a livello di quantità già a metà di quanto raccolto lo scorso anno, in cui abbiamo lavorato 9mila quintali di uve», continua Zuddas. «Abbiamo chiuso il 2024 con un fatturato di circa 2 milioni di euro, l’obiettivo è di crescere ancora: ci stiamo aprendo a nuovi mercati, con richieste dagli Stati Uniti, Irlanda, Olanda e Danimarca».

Lavorazione

Al lavoro anche la cantina Diego Locci, che lavora ancora l’uva a Monserrato. «Siamo alla seconda settimana di vendemmia, sembra una bella annata ma i risultati si vedono all’arrivo», dice Locci. «Finora abbiamo lavorato bene, la grandine è arrivata ma non ha fatto grossi danni, abbiamo combattuto anche con la peronospora», malattia che colpisce la vite. «Abbiamo 12 ettari, da cui ricaviamo 10-12 mila quintali d’uva, e vendiamo ancora al minuto, come faceva la mia famiglia settanta anni fa». Da oltre settant'anni operano anche le Tenute Pili. «Come l’anno scorso abbiamo anticipato la vendemmia, siamo al lavoro da cinque settimane», spiega il responsabile vendite Carlo Cois. «Fortunatamente quest’anno le risorse idriche sono maggiori rispetto al 2024 e la vigna è riuscita a sviluppare più quintali, circa 110. Da 6-7 anni registravamo una sottrazione, mentre ora siamo tornati a crescere con un’uva sana e ben matura».

Ottimismo

Si può quindi essere ottimisti. «L’obiettivo è crescere e ampliare i collaboratori. Abbiamo 37 ettari di vigne, incameriamo anche uve di terzi ma per l’80% lavoriamo sulle nostre, e facciamo circa 250 mila bottiglie». Con una produzione di migliaia di quintali va avanti anche la cantina Locci-Zuddas.

