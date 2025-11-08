La vendemmia è di nuovo una festa 

La camicia di flanella, il cappello di paglia, la bicicletta d’epoca, spesso anche un po’ arrugginita. A vederli sembra di fare un salto nel passato, indietro di un secolo, quando l’economia agricola e pastorale dominava la vita dei paesi del Campidano. E quando la vendemmia non era solo un lavoro stagionale, ma un momento comunitario diventato parte della storia della città.

Quasi per gioco

Una cinquantina di donne e uomini che quella tradizione ha deciso di rievocarla, e di farlo sotto il nome di ” Binnennadorisi de Pauli” , i vendemmiatori di Monserrato. Questo gruppo di appassionati presto si trasformerà ufficialmente in una nuova associazione folkloristica con base in città, pronta a raccontare a tutta la Sardegna, in giro per feste e sagre, come si viveva e lavorava un tempo nella campagna monserratina. «Abbiamo iniziato in pochi, facendo un’uscita di tanto in tanto», spiega William Pibiri, 45 anni, il responsabile della nascente compagnia. «Da un paio d’anni il gruppo è cresciuto, quest’anno siamo stati alla festa della vendemmia di Monserrato, “Tempus de Binnenna” a Ussana e “Saboris Antigus” a Gergei, dove abbiamo fatto una bellissima figura. Allora abbiamo deciso di fondare una vera e propria associazione, al momento stiamo studiando lo statuto».

Come una volta

L'obiettivo è di far riemergere una storia da non dimenticare. «Tutto nasce per tramandare la nostra cultura vitivinicola, che è antica e vastissima. I terreni dei monserratini arrivavano fino a Donori e oltre, qualcuno di noi ha ancora il nonno con la vigna, che produce il vino in casa. Ma oggi purtroppo per la maggior parte tutto questo è andato perso, e noi vorremmo rilanciarlo», continua Pibiri. Il collettivo è formato soprattutto da 45-50enni, con figli e qualche nipote – il più giovane di tutti ha appena tre mesi, e sfila tra le braccia della sua mamma – al seguito. «Stiamo cercando di coinvolgere più ragazzi, per far capire anche a loro quello che era l’antico lavoro del contadino». La rievocazione è curata al dettaglio. «Ognuno ha la sua bicicletta d’epoca, qualcuno l’ha ereditata dalla famiglia, le altre le cerchiamo in giro, più vecchie possibili. Io sono arrivato ad averne undici», prosegue il fondatore. «Poi cerchiamo di avere gli abiti tipici del contadino: la camicia a quadri in flanella, la “ berritta ” o il cappello di paglia che si usava per ripararsi dal sole, un corpettino, i “ cosinzos ” e le scarpe che si usavano per la campagna». Ad abbellire le biciclette ci sono foglie di vite, frutta, forbici da potatore, antichi fiaschi. E per avvicinare un po’ di più il passato, c’è anche l’elemento della performance. «Un ragazzo intona la tipica “ trallallera ” campidanese», conclude Pibiri, «e noi lo seguiamo a ruota, proprio come si faceva quando si lavorava in campagna: si cantava per alleviare la fatica».

RIPRODUZIONE RISERVATA