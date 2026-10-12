La vendemmia anticipata ha portato poco frutto 

Vendemmie anticipate di 7-10 giorni rispetto allo scorso anno. Da Oliena a Dorgali, Mamoiada e nel Mandrolisai il bilancio è agrodolce dopo l’estate torrida. Nonostante il clima-pazzo, a Dorgali, il presidente della cantina sociale Gianluca Fancello ha dati confortanti: «Le temperature torride hanno inciso sulle produzioni, colpendo di più uvaggi bianchi come il vermentino, mentre il Cannonau, da varietà autoctona, si è difeso meglio. Registriamo 1500 quintali in più dell’anno procedente, ma le previsioni di giugno parlavano di almeno il doppio». Fancello da un anno guida il sodalizio che conta 173 soci e 550 ettari di vigneti: «Le piante hanno risentito di un forte dissecamento con un calo della capacità fruttifera da 2 chili a poco più di uno, ma non ci siamo arresi. Nella valle di Isalle il vigneto sociale ha resistito grazie all’irrigazione e alla sinergia col Consorzio di bonifica». Dati in linea con Oliena, dove il responsabile commerciale della cantina sociale, Paolo Congiu, si dice orgoglioso del lavoro fatto dai 100 soci con una varietà di 11 etichette: «Il caldo ha inciso con un calo stimato fra il 10-20% ma la qualità resta eccellente e i soci sono soddisfatti».

Flessione a Mamoiada. Dario Gungui, del Pubagricolo, guarda comunque a un futuro roseo per le etichette: «Registriamo il 40% in meno. Il caldo nella fioritura ha favorito la perdita degli acini con le piante poi diversificate fra crude e cotte. Punteremo a un percorso di qualità».

Antonio Marras di Fradiles di Atzara parla di «una riduzione del 10-15% in un periodo critico fra il 24 e 25 agosto con temperature torride anche la notte. Lavorando su varietà autoctone si è comunque riusciti a mantenere un’ottima qualità». Maggiore la perdita a Meana Sardo, dove Peppe Fulghesu rilancia: «Le produzioni, pur eccellenti, registrano 50 quintali in meno fra Cannonau e Vermentino rispetto al 2025 e una perdita del 30% con 3000 ettolitri di vino rispetto ai 5000 passati. Oltre al caldo nelle fasi di fioritura la cattiva allegagione dei ceppi ha portato a una ridotta capacità fruttifera».

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