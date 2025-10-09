VaiOnline
Radiolina/Videolina.
10 ottobre 2025 alle 00:20

La vela e il triathlon a L'Informatore 360 

La Sardinia Sailing Cup di vela e l'Xterra Sardegna di triathlon raccontano di un isola che mette il proprio mare, il territorio e il vento a disposizione di due discipline sportive avventurose e affascinanti. Nel parlano oggi al microfono del giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis, il presidente della III Zona della Federvela, Corrado Fara, e l'organizzatore Andrea Culeddu, in studio a L'Informatore Sportivo 360, il settimanale che va in onda ogni venerdì dalle 18.30 alle 19 su Radiolina e Videolina.

