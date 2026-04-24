La vela come terapia, arriva la barca inclusiva 

Nel fine settimana appuntamenti tra sport, sviluppo e solidarietà a Palazzo Bacaredda e nelle acque verso Nora con la Shardana Cup.

Oggi il primo nell’Aula consiliare del Municipio, dove sarà presentato “Cagliari Ocean Project”, un progetto per la promozione internazionale e lo sviluppo economico di Cagliari tramite la vela. Sarà inoltre annunciata ufficialmente la fondazione del laboratorio scientifico sulla velaterapia, promosso dall’associazione Vento di Shardana, oggetto di un protocollo d’intesa siglato con l’Università e con la sezione di Cagliari della Lega navale italiana. Nell’occasione verrà anche illustrata l’iniziativa promossa dall’associazione e portata avanti dai Lions Club della Zona A di Cagliari, denominata “Lions Trophy”, che prevede una raccolta fondi per l’acquisto di un’imbarcazione per consentire la pratica della vela a soggetti con disabilità fisica: i fondi saranno raccolti in occasione di una serata solidale organizzata dai Lions e in programma al Teatro Carmen Melis il 15 maggio. L’imbarcazione sarà concessa in comodato d’uso gratuito alla Sezione di Cagliari della Lega Navale Italiana, con l’impegno di custodirla e metterla a disposizione gratuitamente, garantendo così un accesso inclusivo e continuativo alla pratica sportiva alle persone con disabilità.

Domani invece sarà il turno della Shardana Cup, la veleggiata sulla rotta storica Cagliari-Nora, giunta alla sua quarta edizione, con partenza alle 11. Al termine, alle 19, nella sede Lega navale al porticciolo turistico di “Su Siccu”, la proclamazione degli ordini d’arrivo e la consegna di omaggi ai partecipanti.

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