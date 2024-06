La vela come riabilitazione psicologica per i pazienti 

Tappa a Cagliari per "Sognando Itaca", il progetto di vela terapia dell'Ail nato come attività di riabilitazione psicologica per i pazienti ematologici, con l'obiettivo del miglioramento della qualità della loro vita.

Ieri si è svolto l'Itaca Day: una giornata dove la barca a vela dell'Ail, proveniente da Viareggio dopo tre giorni di traversata, è rimasta al porto di Cagliari e ha permesso ad alcuni pazienti di fare un'uscita nel golfo, col supporto di medici, infermieri, psicologi e skipper professionisti. «Sognando Itaca è il sogno di tornare a casa, che è quello che i malati chiedono quando sono in ospedale», spiega Giuseppe Navoni, medico e vicepresidente nazionale Ail. «Dobbiamo riportarli a vivere e guarire non solo nel fisico ma anche nella mente. La terapia consiste nel mettere i pazienti al comando dell'imbarcazione: vuol dire dargli una prospettiva della loro vita, guardare l'orizzonte e vedere che davanti c'è una progettualità da scoprire e vivere».

Il progetto, nato nel 2006 portando avanti l'idea di Andrea Zani, prevede un viaggio della barca lungo le coste o adriatiche o (come quest'anno) tirreniche. È iniziato il 31 maggio a Genova, ieri sera l'imbarcazione è ripartita direzione Palermo e concluderà l'edizione il 14 giugno a Napoli. Quest'anno, Sognando Itaca allarga i suoi orizzonti aprendosi a numerose attività volte alla riabilitazione sociale dei pazienti. «È la terza volta che arriva a Cagliari ed è significativo», segnala Renzo Pili, presidente della sezione Ail Cagliari-Medio Campidano-Sulcis Odv Antonella Olla.

