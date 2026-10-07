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08 ottobre 2026 alle 00:30

La vegetazione invade la strada, proteste in via Mameli 

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Fichi d’india, canneti e vegetazione spontanea invadono parte della carreggiata in via Mameli. Le piante ostacolano il transito delle macchine in sicurezza. Diversi automobilisti sostengono che il rischio di farsi male mentre si è alla guida, è concreto «La strada è stretta, poiché c'è anche la pista ciclabile», dice Maria Chiara Deiana, una cittadina che transita spesso in questa arteria, «in vari tratti, la vegetazione invade la carreggiata. Se abbiamo il finestrino, lato guidatore, abbassato, le piante ci sfiorano. Mi è capitato svariate volte, soprattutto d’estate. Sarebbe il caso che chi di dovere tagliasse la vegetazione che invade la strada». Concorda con lei anche Salvatore Pintus, un altro automobilista che passa frequentemente di lì: «Un giorno un ramo di quelle piante mi ha graffiato il braccio che avevo poggiato sullo sportello, col finestrino abbassato», racconta, «da quella volta, quando passo in via Mameli, sollevo sempre il finestrino, anche d'estate quando ci sono quaranta gradi. Mi chiedo, però, perché non si obblighino i proprietari dei terreni, a tagliare la vegetazione che va a finire sulla strada. Si tratta di una questione di sicurezza per noi automobilisti».

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