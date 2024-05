La vegetazione copre la vista del mare 

Nella passeggiata di Su Siccu, frequentata quotidianamente da migliaia di cagliaritani, ci sono alcune panchine rivolte verso il mare. Peccato che la vegetazione cresciuta spontaneamente dietro le ringhiere copra il panorama in larghi tratti.

«Sarebbe opportuno un intervento del Comune», è la richiesta dei fedelissimi della promenade, che aspettano anche che si termini l’intervento sulla passerella lignea che consente di arrivare al Molo Ichnusa e, quindi, in via Roma. I lavori, per i quali sono stati stanziati 1,7 milioni, sono iniziati a novembre dello scorso anno e si sarebbero dovuti concludere in 133 giorni lavorativi. Ma il cantiere è in netto ritardo.

RIPRODUZIONE RISERVATA