La vecchia via del treno dimenticata 

Sul vecchio tracciato ferroviario della società mineraria di Montevecchio, che da Sciria porta alla stazione di Guspini, il treno non passa più dal 1958. Da allora il percorso è terra di nessuno – almeno per quanto riguarda la gestione – poiché in realtà di proprietari pare averne più di uno.

Pare che la società mineraria in alcuni casi avesse pagato solo per l’occupazione del suolo sul quale far correre il treno e, dunque, cessato il trasporto i terreni sono tornati ai titolari indicati nel catasto. Nel frattempo la strada è diventata di uso pubblico, i proprietari non possono chiuderla e il Comune – non avendone la proprietà – non interviene nella manutenzione.

Sul posto

Il tracciato sterrato è lungo 10 Km: nei fossati laterali ospita rifiuti di ogni tipo e, in alcuni tratti, la ripidità e le condizioni della superficie sono un rischio per gli automobilisti. Un problema lamentato non solo dai guspinesi, ma anche dai tanti che si servono della via per raggiungere le aziende agricole della zona. Salvatore Scanu e Alessandro Urru, frontisti della strada, sostengono: «Da tempo il Comune ci chiede di compartecipare alle spese di manutenzione e infatti puliamo le siepi, paghiamo le tasse perché siamo residenti, ma il trattamento che riceviamo non è proporzionale alle imposte che versiamo». La differenza principale tra le strade vicinali private e pubbliche sta nell’imposizione o meno sulle medesime di una servitù di pubblico transito. E secondo i tanti frontisti nel momento in cui le strade sono utilizzate dalla collettività diventano pubbliche, pertanto spetta al Comune occuparsi della manutenzione.

La replica

«Abbiamo oltre 270 km di strade rurali. La strada del treno non è di competenza comunale – replica il vice sindaco Marcello Serru –. Se la dovrebbe vedere il proprietario del fondo, ai sensi della legge regionale. Non ho ancora trovato nessuno che ci abbia dato suggerimenti su come mantenere perfette tutte le strade contemporaneamente, tutto l’anno. Abbiamo approfondito il problema nelle dovute sedi: andrebbe fatto un consorzio tra frontisti e Comune proprio in quanto sono vicinali ad uso pubblico, tanto è vero che molti frontisti hanno contribuito. L’amministrazione farà quello che potrà, come sta già facendo».

