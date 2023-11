La vecchia tonnara perde pezzi 

Potrebbe essere il fiore all’occhiello della spiaggia di Portopaglia ma è chiuso al pubblico, oltre che inaccessibile per mancanze di scale. Su Proci, un tempo cuore pulsante della Tonnara di Porto Paglia, negli anni Novanta è stato donato dai proprietari, la famiglia Casada di Iglesias, al Comune di Gonnesa con una clausola specifica: il locale sulla spiaggia, sorretto da un porticato di archi con vista sul mare di Portopaglia, può essere utilizzato solo per fini sociali. Intanto il Villaggio dei Pescatori, che sovrasta la spiaggia, è stato acquistato all’asta da privati che poi, nel rispetto dello stile architettonico, hanno ristrutturato i vecchi edifici, trasformati in villette.

Su Proci

Anche Su Proci, il locale che dà sulla spiaggia e donato tanti anni fa al Comune, è stato sistemato ma è rimasto chiuso, in attesa di un progetto di rilancio. Nei giorni scorsi l’edificio è tornato al centro dell’attenzione: diverse tegole sono cadute dal tetto, finendo davanti allo stabile e nella parte posteriore. Il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune ha fatto sistemare davanti a Su Proci una rete arancione e un cartello : “Pericolo, area interdetta al transito”. «Si tratta di un intervento di precauzione per la caduta delle tegole - dice il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco - interverremo al più presto per il ripristino delle tegole». In passato, a più riprese, si è parlato di diversi utilizzi per Su Proci: uno spazio pubblico per i giovani, un caffè letterario ma tutte le idee si devono conciliare con lo scopo sociale richiesto dall’atto di donazione.

Il futuro

C’è un futuro per Su Proci? «Abbiamo in corso delle interlocuzioni con la Soprintendenza per poter esporre a Gonnesa le testimonianze archeologiche custodite nel magazzino dei reperti, speriamo si possa realizzare un’esposizione a S’Olivariu - dice il sindaco - e nell’ambito di questo progetto i reperti subacquei rinvenuti davanti alle nostre coste potrebbero invece essere esposti a Su Proci, davanti al mare. Sarebbe un utllizzo pubblico e sociale dell’edificio. Ho visitato di recente il locale e all’interno non ha bisogno di grandi interventi, mentre per l’esterno provvederemo a breve con la sistemazione delle tegole». A pochi passi dal cartello che segnala il pericolo davanti a Su Proci, c’è un altro cartello di pericolo nei pressi della parete di arenaria che costeggia tutta la parte sud della spiaggia, verso la torretta. È l’erosione costiera che mette a rischio i versanti rocciosi, in particolare a Portopaglia: il progetto di messa in sicurezza presentato dal Comune è stato finanziato dalla Regione con 400 mila euro.

