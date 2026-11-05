La vecchia strada per Lanusei sarà riqualificata 

C’è un investimento importante che il Comune di Loceri vuole portare a casa, da 370mila euro in tutto. Per far quadrare i conti, senza sforare il bilancio, l’amministrazione di Gianfranco Lecca, sindaco al secondo mandato di fila, ha scelto una strada semplice e solida: una parte arriva dal contributo della Regione, una parte da un mutuo con Cassa depositi e prestiti. L’importo del mutuo è di 70mila euro.

L’investimento si spacchetta in due interventi: il primo è per mettere in sicurezza e completare la vecchia strada Loceri-Lanusei, l’altro per la ristrutturazione straordinaria del Municipio. Entrambi i lavori pianificati rientrano nello stesso progetto di riqualificazione da 370mila euro. Un lavoro atteso, che mette in sicurezza e rimette a nuovo un patrimonio della comunità. I 370mila euro sono già messi a bilancio come spesa per investimenti. La copertura è chiara: da una parte i soldi della Regione, dall’altra il mutuo.

Le spese non verranno pagate tutte insieme, ma seguiranno passo passo i tempi reali del cantiere. Se un lavoro slitta all’anno dopo, slitta anche il pagamento. Una scelta amministrativa fatta rispettando tutte le regole che contano: la durata (20 anni) del mutuo non supera la vita utile dell’opera che si va a realizzare.

RIPRODUZIONE RISERVATA