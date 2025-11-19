VaiOnline
Muravera.
20 novembre 2025 alle 00:34

«La vecchia Statale 125 ancora disastrata» 

Chiude al traffico per due giorni la galleria S’Arexini (ieri e oggi nella sola direzione Cagliari-Muravera) e riemerge ancora una volta la situazione critica della vecchia orientale sarda tra Muravera e San Priamo, il tratto di strada che gli automobilisti in transito fra Cagliari e l’Ogliastra si ritrovano costretti a percorrere. Tratto di strada che non è mai stato messo in sicurezza (buche e avvallamenti, strisce scolorite, segnaletica carente) nonostante le segnalazioni dei cittadini e degli amministratori di Muravera e San Vito.

Tracciato ancor più pericoloso dopo che per oltre cinque mesi – durante i lavori di riammodernamento de S’Arexini - ha dovuto sopportare tutto il traffico tra Cagliari e l’Ogliastra. L’assessore alla Viabilità di Muravera Fabio Piras rilancia ancora una volta l’appello alla Citta Metropolitana di Cagliari): «Occorre intervenire al più presto per ripristinare al meglio la viabilità sia nel centro del paese sia lungo la vecchia 125». (g. a.)

