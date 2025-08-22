La vecchia scuola diventa una casa per i più fragili 

La ex scuola di Silì si prepara a una nuova vita. Il Comune ha concluso l’iter di gara per la realizzazione di un centro di accoglienza destinato a percorsi di autonomia per persone con disabilità. I lavori, finanziati nell’ambito della Missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, riguardano la riqualificazione dell’edificio che un tempo ospitava aule e studenti e dove ora, invece, saranno realizzati due alloggi domotizzati. L’importo complessivo dei lavori è di 185mila 662 euro. L’appalto è stato affidato alla Dielle S.r.l. di Cagliari, con il supporto dell’impresa ausiliaria Pace costruzioni S.r.l. di Tito. La procedura negoziata ha visto tre offerte e si è conclusa con l’assegnazione a un ribasso del 23,26 per cento, per un importo contrattuale di 143mila euro più Iva.

Per l’aggiudicazione dei lavori, si legge nel documento firmato dal dirigente comunale, Alberto Soddu, si è adottato il criterio del prezzo più basso, con possibilità di subappalto per alcune categorie specialistiche. Un intervento che non riguarda solo muri e strutture, ma la costruzione di nuove opportunità di inclusione sociale. Con la firma sull’aggiudicazione, entra nel vivo l’iter per la trasformazione di una ex scuola in un punto di riferimento per l’autonomia delle persone fragili. ( m.g. )

