La vecchia radio rivive sui social 

Un nuovo debutto per Radio Samassi che vivrà sui social: il progetto musicale e culturale delle sorelle Alice e Sara Tatti ritorna quasi cinquant’anni dopo la chiusura dell’omonima radio locale. Una nuova veste social, ma con il nome originario per rendere omaggio alla tradizione e in ricordo del nonno Giuseppe Muzzeddu. «L’idea di ridare vita alla radio è nata durante il lockdown – racconta Alice Tatti, ideatrice del progetto –. Quando Radio Samassi è stata chiusa, io non ero ancora nata ma ne ho sentito parlare spesso da mio nonno che, insieme ad altri ragazzi di Samassi, aveva dato vita a questa radio locale tra il 1976 e il 1979. Noi abbiamo deciso di ricreare questo progetto con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il paese in tutte le sue forme, da quelle culturali a quelle commerciali».

La nuova Radio Samassi non è una radio vera e propria, ma una pagina social che vuole utilizzare il web come mezzo per valorizzare la realtà samassese e i suoi cittadini. «Vogliamo raccontare la comunità in una veste diversa dal solito – spiega Sara Tatti – utilizzando i social ma non staccandoci dalla realtà, perché tutti possono assistere alle nostre interviste». Qualche luce, due telefonini, un paio di sedie, un tavolino, tanti cimeli della prima Radio Samassi per creare l’atmosfera vintage e lo studio nel negozio di elettrodomestici di famiglia è pronto: attraverso la vetrina che si affaccia su piazza Italia tutti i passanti possono assistere alle interviste. «Vogliamo ricreare un ambiente casereccio, non formale, e chiacchierare con i nostri ospiti come quando si sta a casa – continua Sara – È un progetto che vuole unire, fare comunità e lo fa nella piazza centrale del paese prima che sui social».

La prima diretta ha raccolto moltissimi apprezzamenti. A collaborare al progetto delle sorelle Tatti anche Anastasia Carboni in veste di intervistatrice, e dj Mirko – in arte DMC – in veste di tecnico. «Per la prima intervista abbiamo scelto un gruppo e un solista della scena rap samassese, gli Entroterra e Black Owl», così dj Mirko. Sebbene sia appena nato, il progetto di Radio Samassi guarda già al futuro. «Le interviste ai nostri concittadini sono solo una parte del nostro progetto: puntiamo a essere promotori di eventi in collaborazione con le associazioni del paese», conclude dj Mirko.

