«La vecchia ferrovia non si tocca» 

La vecchia linea ferroviaria Nuoro-Macomer, gestita dall’Arst, non va smantellata, ma riqualificata. Il problema è stato al centro di un incontro ieri a Nuoro, convocato dal prefetto Giancarlo Dionisi e sollecitato dai sindaci del Marghine con i tecnici di Rfi, Arst, Regione e Provincia. In esame il progetto di una bretella a scartamento ordinario per collegare Nuoro e la dorsale sarda ad Abbasanta. Il prefetto ha evidenziato che «l’accesso della città al servizio ferroviario nazionale non determinerà un vulnus o l’abbandono delle aree del Marghine, ma costituirà un vantaggio per tutti i territori del centro Sardegna». E poi: «L’attuale sistema di collegamento a scartamento ridotto tra il capoluogo a Macomer è di proprietà della Regione, alla quale vanno rivolte le istanze di manutenzione e ammodernamento della linea. L’intervento a questo tavolo dei rappresentanti di Rfi è già un successo - aggiunge Dionisi - in quanto si mette a disposizione del territorio un altissimo knowhow». Il prefetto ha annunciato nuovi incontri e sopralluoghi.

La richiesta

I sindaci di Macomer, Bolotana, Borore, Bortigali, Silanus, Lei e Sindia, assieme al presidente dell’Unione dei Comuni del Marghine, hanno affermato con forza che la vecchia linea tra Macomer e Nuoro non va smantellata, ma resa più efficiente. «Non siamo contrari a una nuova linea da Nuoro ad Abbasanta - dice il presidente dell’Unione dei Comuni, Gian Pietro Arca - ma la Macomer-Nuoro non deve essere smantellata, semmai riqualificata. La linea è necessaria anche per il trasporto merci e per le aree industriali di Tossilo e Pratosardo». Sulla linea si stanno effettuando importanti investimenti per ridurre i tempi di percorrenza e migliorare la sicurezza. Argomenti che fanno storcere il naso ai tecnici di Rfi, che hanno posto problemi tecnici, legati al cosiddetto raggio di curvatura. «Sono d’accordo che Nuoro venga collegata alla dorsale sarda - dice il sindaco di Sindia, Franco Scanu - ma non servono i doppioni». Dice il sindaco di Borore, Tore Ghisu: «Il problema si risolve con un doppio treno. Uno per i passeggeri da Nuoro a Macomer e l’altro diretto per raggiungere la dorsale sarda e proseguire per Cagliari e Sassari». Il sindaco di Macomer, Riccardo Uda: chiede «il rafforzamento della Macomer-Nuoro, con un significativo intervento di riqualificazione».

