La vecchia caserma rivive con i ricordi dei militari di leva 

Classe 1945, originario dell'Emilia Romagna, è passato a Macomer nel 1965, nella vecchia Bechi Luserna, meglio conosciuta come Fort Apache, la caserma di Bonu Trau, ormai inglobata nella cittadina, che attualmente ospita il Quinto Genio Guastatori della Brigata Sassari. È uno dei tanti soldati che hanno svolto l'inizio del servizio militare a Macomer, il Car.

In gruppetti, nelle ore della libera uscita, percorrevano quella strada, (che conduceva fino alla polveriera di Sa Crabarza, per proseguire verso San Leonardo), con la stazione ferroviaria lontana circa 3 chilometri. Si andava al cinema (il Verdi) e dopo il 1969 al cinema Costantino. Il soldato romagnolo, quasi ottantenne, fa parte di quel gruppo, (circa dieci mila persone), che hanno svolto il servizio militare a Macomer, tra gli anni ‘50 e i ‘90 del secolo scorso. Assieme a tanti altri, si incontra con i suoi vecchi commilitoni su Facebook. Tanti di loro a Macomer non sono più tornati, ma rivivono quell'esperienza postando foto, ricordi personali, momenti della loro gioventù, in divisa. La caserma era odiata da tutti, anche dai giovani sardi, per le condizioni di severità imposte dalla naja, ma anche per la posizione isolata. In quella caserma sono passati uomini dello spettacolo,(Max Giusti), del cinema e della televisione, ma anche uomini politici, tra i quali, tra i quali Pier Luigi Bersani, allora 23 enne, fresco di laurea. Bersani arrivò a Macomer nel marzo del 1975, addetto all'infermeria per tre mesi. Ogni tanto torna a Macomer e ricorda i suoi vecchi commilitoni, le passeggiate al centro, la bettola dietro il corso Umberto, dove si mangiavano le favette, uova sode e ottimo vino.

