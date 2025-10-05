la variabile mercedes 

Marina Bay. George Russell l'ha fatta da padrone a Marina Bay, vincendo il Gp di Singapore dopo aver conquistato ieri la pole position in un week end che sulla carta dove vedere protagonisti i piloti McLaren e Max Verstappen. Invece il britannico della Mercedes si è preso la scena e la vittoria, inseguito invano dall'olandese, da Lando Norris e Oscar Piastri.

Profondo Rosso

Ancora delusione per la Ferrari, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, sesto e settimo al traguardo, preceduti anche da Kimi Antonelli con l'altra Mercedes. Nel dopo gara il britannico è stato penalizzato per irregolare superamento del track limit, finendo relegato all'ottavo posto in favore di Fernando Alonso. La corsa al titolo piloti resta molto aperta, col campione in carica che ha rosicchiato qualcosa agli apripista Piastri e Norris, mentre la McLaren festeggia il secondo titolo costruttori consecutivo, conquistato oggi con sei gare d'anticipo, grazie ai 650 punti accumulati fin qui, eguagliando il primato fatto segnare dalla Red Bull nel 2023. La Mercedes allunga al secondo posto (325 punti) ai danni della Ferrari (300), inseguita a -10 dalla Red Bull. Il rischio per le Rosse è uscire dal podio, dato che anche su una pista in teoria favorevole sono risultate in effetti la quarta forza del campionato. «Non siamo stati in grado di estrarre il meglio dalla macchina e dai piloti», ha commentato il team principal, Fred Vasseur, «ed essere partiti indietro in griglia ci ha penalizzato». Una gara da spettatori, quindi, per Leclerc ed Hamilton. «Fin dai primi giri è stato tutto un lavoro di gestione dei freni», ha sottolineato il monegasco.

La gara

I ferraristi hanno assistito da lontano alla cavalcata vincente di Russell, al secondo successo stagionale, che Verstappen non è riuscito quasi mai a insidiare, impegnato più che altro a tenere a bada Norris. «La gara è stata piuttosto difficile», ha detto l'olandese. «Per noi, il secondo posto è stato il miglior risultato possibile». Verstappen contava sulla terza vittoria consecutiva per aumentare le due possibilità di rimonta, ma al momento è ancora lontano 63 punti da Piastri e 41 da Norris.

Allo spegnimento dei semafori, Norris dalla quinta piazzola in griglia è riuscito a prendersi il terzo posto con una manovra non piaciuta a Piastri, con cui è entrato in contatto. «Non è stato molto corretto», si è lamentato l'australiano via radio col suo ingegnere. Il team, a caldo, ha derubricato il fatto a un episodio di gara, pur ammettendo che se ne discuterà, mentre Norris si è detto dispiaciuto di non essere riuscito a raggiungere Verstappen.

Dall'Asia, il circus si trasferisce ora dall'altra parte del Pacifico, con il Gp delle Americhe in programma il 19 ottobre ad Austin, dove ci saranno in palio anche i punti aggiuntivi della gara sprint.

RIPRODUZIONE RISERVATA