La valle dei frutti rossi apre le porte 

Un cielo azzurro e pulito sovrasta la verde vallata di Villascema. Brusii e profumi del sottobosco sono intensi, sembra una cartolina animata.Tutto è pronto, a Villacidro, per accogliere visitatori e turisti domenica prossima, giornata dei “Ciliegeti Aperti”. «Abbiamo lavorato tanto per dare al territorio e ai giardini di ciliegie l'attenzione che meritano», anticipa Franco Curridori, presidente dell’associazione che da anni organizza la manifestazione omonima: «La mappa – prosegue – comprende venti ciliegeti visitabili. Ci sono spazi in cui conoscere il mondo agropastorale e la storia di questi luoghi, grazie alla collaborazione con produttori, associazioni e artigiani con stand, sfilate di abiti tradizionali, maschere barbaricine e musica itinerante» prosegue. «Cooperazione e accoglienza sono le parole chiave. Abbiamo l’infopoint curato dalla Consulta giovanile, il punto ristoro e visite guidate. Ci siamo impegnati ampliando i parcheggi e affittando due trenini turistici che dalla diga del Leni arrivano fino alla festa, raddoppiato i servizi igienici e dotato la logistica di servizi e trasporto per disabili col supporto della Municipale».

Sua maestà la “Barracocca”

Villascema è lo scrigno che custodisce il tesoro più prezioso: la “Cerexia Barracocca di Villacidro”. Varietà rossa, dolce e compatta, lo scorso giugno è stata riconosciuta dal ministero dell'Agricoltura come Pat, Prodotto agroalimentare tradizionale della Sardegna, grazie al lavoro di ricerca portato avanti dal Comitato Nebidedda in collaborazione con Laore. «Saremo presenti alla manifestazione – informa la presidente dell’agenzia regionale, Margherita Concas – con lo stand della Comunità di tutela e del cibo, in collaborazione coi Comuni e i comitati della Sardegna sudoccidentale, con cui stiamo lavorando con tavoli tecnici per tutelare e far conoscere alle nuove generazioni le agrobiodiversità».

Proteggere la “Barracocca” e le biodiversità è compito degli agricoltori “custodi”, fra cui Salvatore Mandis e i suoi figli Giulia e Davide. «La nostra famiglia – racconta Salvatore – cura questo ciliegeto da 55 anni. Cominciò mio padre Giovanni, mia sorella ha un ciliegeto qua a fianco. Ho diverse varietà, il lavoro è duro, ma amiamo questo posto come una casa». Nel rigoglioso giardino verde e rosso di ciliegie i rami ospitano il nido di un piccolo merlo e le sue uova azzurre: «Qui anche lui ha trovato la sua casa», dice il custode. Fra le piante, ondeggiano bottiglie tinte di rosso: «Sono trappole con aceto, vino e zucchero: attirano il dannoso moscerino suzukii , bloccando il suo ciclo vitale», spiega: «Non uso pesticidi». Nel lungo tavolo ombreggiato padre e figli preparano i cestini, scegliendo una a una le ciliegie che arriveranno fresche nei supermercati sardi.

Giuste sinergie

«Teniamo molto al calendario ViviVerde e al supporto delle manifestazioni che, come Ciliegeti Aperti, puntano alla promozione turistica attraverso enogastronomia e agricoltura», conferma l’assessore comunale al Turismo, Marco Erbì: «La collaborazione fra associazioni e operatori turistici è fondamentale, crea le giuste sinergie perché il paese e il territorio vengano valorizzati».

