La Valle d’Aosta vuole il vento sardo 

Con un blitz senza precedenti ad aggredire la Sardegna ora è un’altra Regione, la Valle d’Aosta, anch’essa a Statuto Speciale. Una società controllata al 100% dall’amministrazione regionale valdostana ha presentato un progetto per “sbancare” Monte Rughe, tra Pozzomaggiore e Sindia, pianificando di piazzare in quel territorio ben nove pale giganti da 7,2 megawatt ciascuna, le più grandi in assoluto in terra sarda. È come se la Regione sarda andasse sulle Alpi a piazzare pale eoliche o a perforare il Monte Bianco alla ricerca di materie rare.

