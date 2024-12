“La valigia dell’attore” ai titoli di coda? 

Con le celebrazioni per il trentennale della scomparsa di Gian Maria Volonté a La Maddalena si chiude un ciclo. E, forse, “La valigia dell’attore”.

La tre giorni dedicata al grande attore, a cui il festival cinematografico è intitolato, è andata in scena tra proiezioni, testimonianze e gli incontri letterari con cui domenica è calato il sipario sulla manifestazione, secondo atto della XXI edizione de “La Valigia dell’Attore”. Una finestra invernale, dopo il canonico appuntamento di luglio, dalla quale sono emersi numerosi aneddoti su Volonté, come il rifiuto di offerte di grandi produzioni, da Fellini a De Laurentis, e film hollywoodiani, tra i quali “Il padrino” di Francis Ford Coppola. Peccato per le conclusioni a cui sono arrivati gli organizzatori Giovanna Gravina Volonté e Fabio Canu: «Lavorare con gli istituti e gli enti pubblici con tempistiche assurde, che non permettono di programmare con tranquillità una manifestazione così articolata, non è semplice, motivo per il quale abbiamo deciso di prendere una pausa di riflessione e per il momento di sospendere l’intera iniziativa».Da vedere se e come la manifestazione ripartirà nel 2025, con quel “per il momento” che lascia la porta aperta alla speranza della prosecuzione. (i. g.)

