La valanga Torres travolge il Pescara 

Torres 4

Pescara 1

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Cester (28’ st Diakite), Giorico (36’ st Lora), Zambataro; Ruocco (40’ st Goglino), Mastinu (28’ st Nunziatini); Scotto (36’ st Masala). In panchina Garau, Liviero, Fischnaller, Verduci, Pinna, Rosi, Siniega, Petriccione, Fabriani. Allenatore Greco.

Pescara (4-3-3) : Plizzari; Floriani (21’ st Squizzato), Brosco, Di Pasquale, Milani; Franchini (21’ st Pierno), Dagasso (13’ st Accornero), Aloi; Merola, Cuppone (13’ st Meazzi), Cangiano. In panchina Gasparini, Profeta, Masala, Capone, Pellecani, Mesik, Staver, Moruzzi, De Marco. Allenatore Bucaro.

Arbitro : Sacchi di Macerata.

Reti : primo tempo 31’ Merola, 45’ Zecca; secondo tempo 5’ e 23’ Ruocco, 34’ st Zecca.

Note : ammoniti Cester, Aloi, Dametto; recupero 3’ pt- 4’ st; spettatori 3.584.

sassari. La Torres mette la quarta nel secondo tempo e rifila un poker di reti al Pescara: 4-1. Mica male, dopo una gara iniziata in salita per il vantaggio ospite. Si diverte e diverte la squadra di Greco, rivestendo di ferro il secondo posto grazie alla quarta vittoria consecutiva.

È stata la gara dai ritmi più elevati tra quelle viste al “Vanni Sanna”. La formazione abruzzese ha giocato una gara in stile Zeman, anche se il boemo ha lasciato da poco la panchina per motivi di salute: velocità nelle ripartenze, ricerca della profondità e del tiro senza troppi fronzoli. La formazione sassarese ha impiegato un tempo per prendere le misure ai giovani e sguscianti avversari. Ha anche dovuto gestire la rabbia per una direzione arbitrale davvero scadente. Dopo l’intervallo ha dimostrato però maturità e personalità. E anche quella fame che aveva all’andata, quando continuava ad attaccare nonostante il vantaggio.

La cronaca

Tanti i capovolgimenti di fronte. La prima vera occasione è per gli ospiti al 18’ con Aloi, che però trova una barriera umana di avversari e compagni di gioco. Al 22’ siluro da fuori area di Cester che il portiere respinge, poi sulla ribattuta Scotto tira addosso a Plizzari ma l’assistente segnala il fuorigioco. Al 31’ passa il Pescara con Cuppone che mette al centro dove Merola (in sospetto fuorigioco) converte nel vantaggio. Proteste legittime al 39’ per un fallo ai danni di Ruocco in area. La Torres pareggia poco prima del riposo: traversone di Zambataro da sinistra e sul lato opposto arriva Zecca per l’1-1.

Il secondo tempo

Nella ripresa i rossoblù passano subito in vantaggio: al 49’ traversone da destra di Giorico, spizza la palla di testa Zecca e al volo Ruocco da due passi calcia per il 2-1. Al 55’ affondo di Milani a sinistra e palla in mezzo che Cuppone gira senza inquadrare la porta. La Torres segna ancora al 67’: incornata di Scotto con palla sulla traversa, la difesa abruzzese svirgola il rinvio e Ruocco sottoporta appoggia per il 3-1. La squadra sassarese continua a dare spettacolo: su una ripartenza del 78’ palla che arriva a Zecca e il suo tiro, deviato da un difensore, inganna Plizzari.

