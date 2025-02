La Valanga rosa si scioglie a Saalbach 

SAALBACH. Se si è molto ma molto brave allora ci si può trovare a disagio quando ti trovi davanti un impegno troppo poco stimolante. È questo quel che è successo e che in fondo si temeva nel clan delle ragazze jet azzurre alle prese con 2.940 metri della pista “Ulli Maier”: una autostrada per “slittone”, come dicono gli sciatori, che devono avere soprattutto materiali veloci, saper tenere gli sci piatti, non creare attriti. Niente curve da tagliare a 100 all'ora, niente tornanti da domare con linee geniali ma solo una lunga scivolata su cui commettere il minimo errore. L'antidoto azzurro a questa pista doveva essere - e lo è stato solo in parte - la gardenese Nicol Delago, non a caso terza della gara premondiale di un anno fa, che è una gran scivolatrice. È stata lei la migliore delle italiane: ma solo 8ª. Indietro tutte le altre, addirittura 16ª la bergamasca Sofia Goggia su una pista per lei loro paradossalmente troppo facile.

La discesa iridata di Saalbach è stata così vinta col pettorale numero 1 dall’americana Breezy Johnson, 29 anni di Jackson Hole, nel Wyoming, al primo successo in carriera dopo sette podi e 14 mesi di sospensione dalla attività agonistica per non essere stata reperibile per tre volte ai controlli antidoping negli Usa. Argento alla austriaca Mirjam Puchner a 015” e bronzo alla straordinaria ceca Ester Ledecka - campionessa olimpica di superG ma anche di snowboard - a 0”21. Per l’Italia, 10ª Federica Brignone, 13ª Laura Pirovano, 16ª Sofia Goggia. Oggi alle 11.30 tocca agli uomini.

