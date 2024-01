La valanga rosa si prende una pausa 

La svizzera Lara Gut-Behrami (al 40° successo della strepitosa carriera) ha vinto il secondo superG di Altenmarkt-Zauchensee precedendo le austriache Cornelia Huetter (che aveva vinto il superG di venerdi) e Mirjam Puechner. Miglior azzurra, in una gara non esaltante per l'Italia con

troppi decisivi errori, è stata a sorpresa la lombarda di 27 anni Roberta Melesi, 6ª a 29 centesimi e miglior risultato in carriera. Poì c'è Sofia Goggia 8ª a 48. Federica Brignone è invece finita undicesima, perdendo così un'altra occasione per recuperare punti pesanti sull'americana Mikaela Shiffrin che è sempre leader della classifica generale.

La coppa del mondo donne passa ora nella vicina Flachau per uno slalom speciale notturno in tornerà in pista Mikaela Shiffrin che aveva disertato le gare di Altenmarkt per allenarsi

e già sabato era volata in Svizzera per stare vicina al suo fidanzato Aleksander Kilde. Il norvegese era caduto nella discesa di Wengen riportando la lussazione della spalla destra (già operata) e un taglio al polpaccio.

Ieri nello slalom speciale a Wengen ha vinto l'austriaco Manuel Feller sui norvegesi Atle McGrath ed Henrik Kristoffersen. Tommaso Sala - ottimo quinto nella prima manche - si è perso nella seconda chiudendo 17.

RIPRODUZIONE RISERVATA