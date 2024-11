La valanga azzurra sulla maggioranza 

Il film è sempre lo stesso, ormai da mesi: il via libera arriva ma con voti risicati (spesso grazie al contributo provvidenziale del consigliere di opposizione, Sergio Locci) e con Forza Italia che volta le spalle, in attesa di un riequilibrio della Giunta. E così la maggioranza di Massimiliano Sanna continua a “vivacchiare”.

Ennesimo strappo

È successo nuovamente nell’ultima seduta, con l’Assemblea civica chiamata a discutere l’atto di indirizzo sull’individuazione delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti di energia eolica, fotovoltaica e agrivoltaica. Alla conta della segretaria generale hanno risposto “favorevole” in dodici, compresi il sindaco, il presidente del Consiglio e Locci: di voti per approvare la proposta di delibera ne bastavano nove, trattandosi di seconda convocazione, ma il dato politico è inequivocabile.

La minoranza non ha partecipato, Giuliano Uras e Roberto Pisanu avevano già annunciato di non potersi trattenere oltre un certo orario, ma è ancora una volta dagli azzurri che è partito l’ennesimo segnale alla Giunta.

Tra i banchi di Forza Italia sono rimasti seduti solo Francesco Pinna e Paolo Angioi (Valeria Carta era assente giustificata); Gianfranco Licheri e Davide Tatti hanno nuovamente abbandonato i lavori, certificando una crisi che il primo cittadino aveva minimizzato anche due giorni fa dopo l’ennesimo forfait.

«Vogliamo risposte»

«Prima o poi si dovrà affrontare la questione - tuona Licheri - esiste un problema politico locale, non regionale. Andremo avanti così fino a quando non avremo risposte». L’ex capogruppo di Prospettiva Aristanis assicura che all’interno di Forza Italia non via sia alcuna divisione, ma non risparmia un siluro al delegato azzurro in Giunta, Luca Faedda: «Non ci risulta sia nostra espressione». E poco conta se tutti gli attuali componenti del gruppo siano saliti sulla carrozza azzurra a corsa già iniziata: «Non siamo stati noi a bussare, è il partito che ci ha cercato».

La linea

Linea diametralmente opposta a quella del segretario regionale che ieri a Oristano ha incontrato il gruppo consiliare. «È strano, nessuno durante l’incontro mi ha manifestato questo malcontento. Luca Faedda, comunque, gode della piena fiducia del partito - assicura Pietro Pittalis - se a qualcuno non dovesse star bene, è libero di prendere le sue decisioni ma fuori dal perimetro di Forza Italia». La prossima settimana il leader regionale dovrebbe tornare in città per incontrare il sindaco e mettere sul tavolo i punti programmatici che secondo gli azzurri meritano la priorità. Nel frattempo il clima resta teso tra gli alleati.

Dopo la richiesta, avanzata mesi fa, di azzeramento della Giunta caduta nel vuoto, con Licheri che ribadisce la bocciatura dell’Esecutivo e rilancia la richiesta di due assessorati, in Consiglio la presenza del gruppo è stata sempre più stringata. Presenti all’appello, salvo poi prendere il largo (con gettone di presenza comunque incassato) anche davanti a temi importanti come variazioni di bilancio e provvedimenti in materia urbanistica.

