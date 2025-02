«La vaccinazione è fondamentale» 

«Nel corso degli ultimi decenni», spiega il pediatra Giuseppe Masnata, direttore della Struttura complessa di Pediatria dell'ARNAS Brotzu di Cagliari, «i casi di morbillo in Sardegna hanno mostrato notevoli fluttuazioni, con periodi di bassa incidenza seguiti da focolai epidemici. Questi episodi epidemici sono spesso correlati a tassi di copertura vaccinale insufficienti in specifiche aree. Tra il 2017 e il 2019, i dati del Ministero della Salute riportano migliaia di casi in Italia, con alcune regioni, inclusa la Sardegna, che hanno registrato tassi di incidenza superiori alla media nazionale. Un esempio significativo è rappresentato dall'epidemia del 2017, che ha colpito principalmente bambini e giovani adulti non vaccinati. La mancata vaccinazione di massa in alcune fasce di età è stata identificata come uno dei fattori determinanti nella diffusione del morbillo. Nel 2023, si è osservata una riduzione dei casi rispetto agli anni precedenti, probabilmente grazie agli intensificati sforzi di sensibilizzazione e alle campagne vaccinali».

«Il vaccino contro il morbillo», prosegue il medico, «generalmente somministrato in combinazione con quelli per la parotite e la rosolia (vaccino MPR), è ampiamente riconosciuto per la sua efficacia e sicurezza. Per raggiungere l’immunità di gregge, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda una copertura vaccinale pari almeno al 95%. Sebbene in Sardegna i tassi di copertura vaccinale siano migliorati negli ultimi anni, permangono ancora aree con percentuali insufficienti di popolazione vaccinata o sottovaccinata».

«L’introduzione dell'obbligo vaccinale per l'accesso scolastico, sancito dal Decreto Lorenzin nel 2017», aggiunge Masnata, «ha contribuito a un incremento della copertura vaccinale anche in Sardegna. Tuttavia, rimane essenziale un continuo impegno nelle campagne di sensibilizzazione per combattere la disinformazione e la diffidenza di alcune famiglie nei confronti della vaccinazione».

«Il morbillo, data anche la sua particolare incidenza rispetto al quadro nazionale, rappresenta una sfida continua per la sanità pubblica in Sardegna», afferma lo specialista: «Sebbene siano stati fatti significativi progressi, è cruciale mantenere alta l'attenzione, potenziare ulteriormente la copertura vaccinale e monitorare costantemente l’evoluzione della malattia. Solo attraverso un impegno collettivo e un’azione coordinata sarà possibile eliminare il morbillo come minaccia per la salute della popolazione».