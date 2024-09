La vacanza? Al lavoro per la Marmilla 

Alle vacanze estive, alcuni studenti della scuola media di Lunamatrona hanno preferito i compiti assegnati dal regista Riccardo Locci per il progetto “Memoria e web tv del Gal Marmilla”. Gli alunni – che provengono da Lunamatrona, Pauli Arbarei, Segariu, Turri e Villanovaforru – a maggio hanno aderito al progetto di cooperazione e promozione del territorio e durante l’estate alcuni di loro non si sono fermati e hanno continuato le attività intervistando numerosi personaggi che conservano segreti di antichi mestieri.

Le interviste

«È stata un’immersione nella cultura», racconta Lara Mereu, alunna di Lunamatrona. Inizialmente insicura di fronte alla videocamera, ha superato le sue paure e ha scoperto aspetti sconosciuti del suo territorio d’origine. Per Rebecca Congiu (Villanovaforru), l’esperienza «è stata affascinante con la scoperta della civiltà nuragica a Genna Maria, un luogo che fino a quel momento ignoravo». Tra le intervistate c’è la guida Vilma Pilloni, presidente della cooperativa Turismo Marmilla. «Le ragazze in primo luogo hanno imparato alcune informazioni sui siti e poi si sono dedicate alle riprese. Erano entusiaste di apprendere e poi descrivere». Alice Cilloco (Villanovaforru) si è concentrata sulla produzione di ceramiche tipiche, visitando il museo archeologico del suo paese: «L’entusiasmo era misto a un po’ d’ansia e allo stesso tempo gioia nel far conoscere la storia di questi manufatti», assicura. Durante l’attività ha intervistato la ceramista (e compaesana) Roberta Cabiddu: «Ho parlato loro di come riproducevo fedelmente ceramiche del periodo pre nuragico e nuragico con tecnica arcaica».

Anna Chiara Pais (Turri), racconta di aver rinunciato volentieri alla prima domenica di luglio al mare per lavorare al progetto: «È stato molto costruttivo e per me è stato molto importante anche il confronto con compagni e insegnanti all’ombra degli ulivi secolari di Turri». Tornando a Villanovaforru, intervistata da Aurora Vacca anche la ricamatrice Marinella Serra, che racconta: «Lo scialle ricamato che ho illustrato loro è nato non per canoni di bellezza, ma per ripararsi dal freddo. È questa la prima nozione che ho voluto trasmettere perché trovo giusto conoscere al meglio le tradizioni per poi poterle raccontare». L’alunna Agata Orrù, poi, ha intervistato il coltellinaio Francesco Mereu di Lunamatrona.

Le insegnanti

Non manca il plauso da parte del neo presidente del Gal Marmilla, Matteo Castangia: «Vedere le alunne immedesimarsi nel lavoro di reporter per raccontare il loro territorio nel periodo estivo ci riempie di orgoglio. Grazie anche alle docenti per il loro lavoro di coordinamento». Le insegnanti Stefania Garau e Francesca Lazzari dicono che «durante l’anno scolastico tutti hanno collaborato per effettuare le interviste, recuperando informazioni sui monumenti presenti nei loro paesi, per poi raccontare le storie attraverso dei video».

RIPRODUZIONE RISERVATA