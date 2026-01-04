VaiOnline
tennis.
La United Cup è amara 

L’Italia cede alla Svizzera al match tie-break del doppio 

L’Italia ha perso ma non è ancora fuori dalla United Cup. A Perth la selezione azzurra (condotta da Stefano Cobolli) si è arresa per 2-1 alla Svizzera che aveva già superato la Francia e adesso deve sperare in un successo (magari per 3-0) sui transalpini nel match di stanotte per sperare nella qualificazione al turno successivo del torneo Atp/Wta per nazioni.

La sfida

Il punto decisivo per gli elvetici lo hanno portato un’ispiratissima Belinda Bencic e Jakub Paul nel doppio misto contro gli specialisti azzurri Sara Errani e Andrea Vavassori battuti in tre set (7-5, 4-6, 10-7). Il rimpianto è legato al match tie-break nel quale l’Italia ha subito un parziale di 0-4 dal 6-5 al 6-9 che si è rivelato fatale.

In precedenza, Jasmine Paolini, n. 8 al mondo, al debutto stagionale, aveva perso il primo incontro contro la svizzera Belinda Bencic, n.11, per 6-4 6-3. “«Avevi perso con lei davvero di poco alla fine della scorsa stagione», ha detto la svizzera, ho dovuto resettarmi mentalmente , dicendomi che ora era il mio turno e potevo farcela. Penso sia stata un po’ una vittoria di testa». L'Italia aveva però pareggiato i conti grazie all’eroe di Coppa Davis, Flavio Cobolli che con fatica alla fine era riuscito ad avere la meglio sul capitano e giocatore elvetico Stanislas Wawrinka: punteggio finale di 6-4, 6-7(2), 7-6(4). A quel punto è diventato decisivo il doppio misto, in cui Wawrinka ha ceduto il posto a Paul.

Azzurri a Hong Kong

Sono invece due gli azzurri ai nastri di partenza dell’Atp 250 che scatta sui campi in cemento di Hong Kong. Il numero uno del seeding è Lorenzo Musetti, che per il terzo anno di fila inizia la stagione sul cemento asiatico (dodici mesi fa fu stoppato in rimonta nei quarti da Munar): il 23enne di Carrara, n.8 del ranking, entrerà in gara direttamente al secondo turno contro il vincente del match tra l'argentino Tomas Martin Etcheverry e il francese Valentin Royer. Lorenzo Sonego, n.40 del ranking e quinto nel seeding, lo scorso anno fermato da Norrie negli ottavi, debutta contro il giapponese Rei Sakamoto, n.184: tra il 30enne torinese e il 19enne di Nagoya non ci sono precedenti. Entreranno in gara al secondo turno anche il kazako Alexander Bublik (n.11 Atp) e i russi Andrey Rublev (16) e Karen Khachanov (17).

