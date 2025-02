La Unipol Domus sold out 

Una ventina di club, dall’Ogliastra a Sestu, da Sassari a Cagliari, la discesa dei gruppi organizzati sardi di fede juventina sta cominciando. Sono poco meno di venti gli Juventus Club dell’Isola, ma alla Unipol Domus sono attesi anche i circoli storici come quello di Lumezzane, di Trento, gruppi di sostenitori che non perdono una trasferta. «Ci stiamo preparando», dice Cristian Pinna, giovane presidente dell’Ogliastra Club Juventus, «saremo tantissimi e non solo nel settore ospiti». In netta minoranza, ma senza paura degli insulti e dei cori di scherno, i sostenitori di fede Juve sono pronti a gridare i loro “forza Juve” esaltati anche dalla recente vittoria contro l’odiatissima Inter di domenica scorsa. Su tutti, lo Juventus club Gonnosfanadiga, il più numeroso fra quelli sardi. “Juventino sardo”, il velenoso attacco dei tifosi rossoblù, rimbomberà di sicuro sugli spalti della Domus.

Sold out

Sarà incasso record, alla Unipol Domus, anche per i prezzi non certo popolari imposti (lecitamente) dalla società rossoblù. La notturna di domenica, una classica per i tifosi del Cagliari, calamita spettatori anche non abituali, per una gara che sulla carta promette perfino spettacolo.

Se nella curva nord, dopo la straordinaria coreografia esibita nella gara con il Parma per i 38 anni degli Sconvolts, sono top secret eventuali altre iniziative speciali, dall’altra parte conferma per la “Sudband”, come la chiamano i tifosi della curva alla destra della tribuna, gli eredi di Marius che sottolineano con i fiati e il tamburo ogni coro dello stadio. (e.p.)

