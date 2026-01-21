La Uil attacca: «Svilito il ruolo dei dipendenti» 

Resta alta la tensione in Città Metropolitana tra i sindacati dei lavoratori e i vertici dell’amministrazione.

Dopo la dura replica della Direzione generale a Sgb e Cgil, ieri sono intervenuti il segretario generale della Uil Fpl Priamo Foddis e il delegato aziendale Giuseppe Dessì. «Si è aperta una frattura irreparabile tra la Città metropolitana di Cagliari e suoi dipendenti. Dopo circa 20 anni di corrette relazioni sindacali, frutto di reciproco rispetto, scambio di idee ed esperienze, la parte pubblica ha provocato la rottura con i dipendenti», sottolineano i sindacalisti che segnalano le problematiche provocate dall'attuale gestione: «Creazione di un super mega settore con personale aggiunto, con indennità a 5 stelle per gestire attività che in passato venivano svolte senza affanni da altri settori; meritocrazia non applicata; settori cardine abbandonati; mancata distribuzione della quota di salario erogato dalla Regione in quota Comparto Unico». Nel mirino anche la modifica del regolamento sul lavoro agile «con una serie di limitazioni che sviliscono la natura ed efficacia dello stesso, dimenticandosi che l’istituto del lavoro agile rappresenta leva di innovazione, modernizzazione, conciliazione vita-lavoro, miglioramento della performance».

Da qui l’annuncio di «una caldissima stagione anche di mobilitazione per far valere i diritti dei dipendenti e ripristinare un minimo di rispetto dei ruoli e di meritocrazia in un ente che facciamo funzionare quotidianamente - concludono Foddis e Dessì -. Invitiamo la politica a dedicare al problema l’attenzione che merita, ascoltare gli umori dei dipendenti e accertare le responsabilità di quanto sta accadendo».

