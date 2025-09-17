La Ue si muove: sanzioni a Israele 

Bruxelles. La Commissione europea, dopo il pubblico impegno della presidente Ursula von der Leyen, si è finalmente mossa e ha presentato un pacchetto di misure per sanzionare il «governo israeliano» alla luce «dell’inaccettabile situazione umanitaria a Gaza». Sul tavolo dei 27 finiscono dunque le misure contro i ministri estremisti di Benyamin Netanyahu, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, e i coloni violenti nonché la sospensione di una parte del trattato sul libero commercio dell’Ue con Israele (nello stesso capitolo anche l’aggiunta alla lista nera di 10 membri del Politburo di Hamas). «L’orrore quotidiano a Gaza deve cessare», ha commentato von der Leyen. Peccato che gli Stati membri sulle misure siano altamente divisi. «Ora avremo una discussione al Consiglio Affari Esteri ma le posizioni politiche restano quelle che sono», ha sentenziato l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas, pur evidenziando che «le opinioni pubbliche stanno cambiando all’interno degli Stati membri perché le persone vogliono che le sofferenze a Gaza si fermino».

Nel mirino

Per le sanzioni a ministri, coloni e agli uomini di Hamas (sull’ultimo punto tutti d'accordo) serve l’unanimità e Budapest sinora non ha tolto il veto. Sul commercio, invece, basta la maggioranza qualificata. Ma due big come Italia e Germania, sostenute da altri Paesi, hanno reso possibile una minoranza di blocco che ora potrebbe allargarsi dopo l’offensiva su Gaza City, un bilancio di 65mila vittime, le dure parole dell’Onu sul genocidio. L’Italia ha indicato di essere «disposta a discutere delle sanzioni contro i ministri israeliani», ipotesi non esclusa dal ministro Antonio Tajani al Consiglio di Copenaghen. Sul ben più spinoso capitolo dei rapporti commerciali, invece, l’Italia ha preso tempo. Giorgia Meloni, da Ancona, ha sottolineato come «la reazione di Israele è decisamente sproporzionata, un quadro che non può che peggiorare con l’occupazione di Gaza City, una scelta che l’Italia non può condividere». E mentre «i terroristi di Hamas si rifiutano di liberare gli ostaggi», «cerchiamo - ha insistito - di costruire pace con risposte, non solo con gli slogan».

La risposta

Israele ha subito risposto all’Ue con forza. Il ministro degli Esteri Gideon Sa’ar ha definito le misure proposte «moralmente e politicamente distorte». Peraltro, quand’anche fossero adottate, le misure sul commercio colpirebbero solo una parte minoritaria dell’interscambio tra l’Ue e lo Stato ebraico, che nel 2024 ammontava a 42 miliardi di euro. Al momento, a muoversi davvero è stata principalmente la Commissione, che ha sospeso i finanziamenti alla cooperazione bilaterale con Israele, una ventina di milioni di euro. Una goccia nel mare.

L’avanzata

La conquista di Gaza City procede coperta dal segreto militare con una manovra terrestre unica nel suo genere, e attacchi elaborati mai visti prima. I morti di ieri, dicono i media palestinesi, sono 45, tra cui un operatore di Medici senza Frontiere, il 13° dall’inizio della guerra. Hamas intanto, per bocca del funzionario Razi Hamed sopravvissuto al raid di Doha, sfida il presidente degli Stati Uniti: «Non abbiamo paura di Trump quando dice che ci aprirà le porte dell’inferno. Non riceviamo istruzioni da lui su come trattare gli ostaggi nemici. Li trattiamo secondo i nostri valori e la nostra religione», ha detto parlando su al Jazeera per la prima volta dall’attacco israeliano in Qatar.

Altrettanto eclatanti le parole del ministro israeliano delle Finanze, nazionalista, colono e messianico, Bezalel Smotrich. Il quale ha confermato pubblicamente per la prima volta che il progetto per la ricostruzione della Striscia è oggetto di discussioni con gli Stati Uniti. Intervenendo a un vertice sulla rigenerazione urbana, ha descritto la Gaza del dopoguerra come un Eldorado, una miniera d'oro per gli investimenti.

