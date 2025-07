La Ue rimanda la cancellazione dei controdazi 

Bruxelles. Dossier non archiviato. A tre giorni dal patto di Turnberry tra Donald Trump e Ursula von der Leyen la partita dei dazi continua a tenere banco sotto diversi aspetti. Il testo congiunto che formalizzerà l’accordo, atteso per il primo agosto, ancora non c’è. Parallelamente la Commissione europea si avvia a sospendere il listone da 93 miliardi di controtariffe non “sine die”, come inizialmente in diversi avevano ipotizzato, ma per 6 mesi. Il dato non è marginale: la Commissione continua a non fidarsi ciecamente del suo interlocutore americano. L’ultimo aspetto riguarda il fronte europeo. Il patto scozzese non smette di seminare dubbi e irritazione. E a parlare, questa volta, è stato il presidente francese Emmanuel Macron. «Non è finita qui», è stato il suo avvertimento. A Palazzo Berlaymont i tecnici stanno lavorando ai punti che, tra la scheda informativa europea, e quella americana, hanno delle chiare divergenze. Sui farmaci, ad esempio, fonti vicine al dossier raccontano che «non si sa» come andrà a finire. O meglio, si sa che il tetto massimo sarà il 15% e che ci saranno delle eccezioni ma non è chiaro se la percentuale scatterà dal primo agosto - come ha lasciato intendere Washington - o più in là, come sostenuto dalla Commissione.

Lo scontro

Sulla digital tax si rischia un vero e proprio scontro. Trump, nella tutela delle Big Tech, non demorde e insiste per l’inclusione del passaggio nel testo congiunto. «C’è ancora molto da negoziare. Le tasse sui servizi digitali e gli attacchi contro le nostre aziende tecnologiche: questo sarà sul tavolo», ha sottolineato il segretario al Commercio degli Usa Howard Lutnick parlando alla Cnbc. La stretta di mano tra von der Leyen e Trump e il raggiungimento di un accordo di massima, secondo la Commissione, bastano a non avere brutte sorprese - le tariffe al 30% - il primo agosto.

Le novità

Intanto, si aprono altri fronti: Trump ha firmato un provvedimento che impone dazi del 50% su alcune importazioni di rame, citando motivi di sicurezza nazionale. Lo rende noto la Casa Bianca. Il proclama impone dazi del 50% sui prodotti semilavorati e derivati dal primo agosto. Inoltre, dazi al 50% al Brasile e al 25% all’India, oltre ad una non precisata “penalty” per l’acquisto di armi ed energia da Mosca, «in un momento in cui tutti vogliono che la Russia fermi i massacri in Ucraina».

