La Ue mette sotto accusa Orban per le posizioni filo-Mosca 

Bruxelles. È arrivata l’ora della resa dei conti. Mentre Viktor Orban sarà a Washington per partecipare al vertice della Nato, a Bruxelles il suo ambasciatore presso l’Unione europea finirà sulla graticola. Al direttorio dell’Ue - nome in codice: Coreper, ovvero Comitato del rappresentanti permanenti - circa 20 Stati membri intendono prendere di petto Budapest, con l’accusa di slealtà. «La Polonia è scatenata», confida un diplomatico. L’idea è quella di mettere le cose in chiaro e tentare di frenare i bollenti spiriti del premier ungherese. Anche perché ci sarebbe sempre la possibilità - giudicata al momento “improbabile” - di chiudere il semestre ungherese anzitempo con un bel voto a maggioranza al Consiglio.

Orban, si ragiona, in alcune delle sue dichiarazioni a Mosca «è andato direttamente contro le conclusioni del Consiglio Europeo». «Come si concilia con il principio di leale cooperazione?», si chiede una fonte diplomatica. Insomma, il premier magiaro sta giocando una partita del tutto personale - che s’intreccia con la creazione del gruppo dei Patrioti al Parlamento Europeo, manifestamente “anti-federalista” - ma a discapito dell’Ue. Ecco allora che gli Stati membri vogliono inviare un messaggio “chiaro” riguardo alla confusione generata dall’ungherese tra l’operare come leader di un singolo Paese (ne ha facoltà) e a nome dell’Ue, sfruttandone la presidenza di turno. L’uso del logo del semestre nonché il motto M.E.G.A. nei suoi video promozionali sarà usato come prova a suo carico. All’ordine del giorno, oltre alle comunicazioni di Budapest sulle missioni di pace, ci sarà la mozione di Varsavia - sostenuta da 19 Paesi, tra cui risulta anche l’Italia - sull’azione di Orban.

