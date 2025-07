La Ue: «Intesa sui dazi non vincolante» 

Bruxelles. Una stretta di mano e un testo congiunto che stenta a prendere e forma. Il patto di Turnberry siglato da Stati Uniti e Unione europea non ha ancora chiuso la la lunga partita sui dazi. Fino al primo agosto, teoricamente, tutto può succedere, anche perché i due testi diffusi da Washington e Bruxelles presentano alcune, significative divergenze. E c’è un’appendice, sottolineata non certo a caso da Palazzo Berlaymont: l’accordo siglato domenica «non è giuridicamente vincolante. L’Ue e gli Usa negozieranno ulteriormente, in linea con le rispettive procedure interne, per attuare pienamente l’accordo politico». A Bruxelles hanno spiegato che ogni giorno, da qui a venerdì, può essere buono per formalizzare l’intesa. «Arriverà presto», ha assicurato un portavoce della Commissione. Ma l’Ue non ha fretta. L’obiettivo prioritario è evitare trappole sui paragrafi ancora aperti, come quello dei farmaci e dei chip. C’è poi da delineare in maniera definitiva i beni sui quali scattano le esenzioni alla tariffa del 15%.

Nessuna concessione

Si tratta a oltranza, l’atteggiamento muscolare dell’amministrazione Trump, anche dopo il vertice di Turnberry, non è cambiato. Dall’altra parte Ursula von der Leyen non può permettersi ulteriori concessioni. Per una consistente parte delle cancellerie si è arrivati al limite, e anche oltre, sugli impegni presi nei confronti degli Usa. Sulla digital tax, ad esempio, la Commissione ha dato ampie rassicurazioni al presidente americano. Allo stesso tempo, ha affermato che l’accordo sui dazi non può interferire con lo spazio normativo comunitario. Tradotto: i negoziatori Ue vogliono continuare a tenere fuori dal tavolo il Digital Service Act.

Il negoziato

Ieri pomeriggio la Commissione ha aggiornato i 27 sullo stato dei negoziati e ha anticipato che sta lavorando al quadro attuativo dell’accordo, quando sarà formalizzato. Oltreoceano a Trump basterà emettere degli ordini esecutivi. Von der Leyen, dal canto suo, non può obbligare le imprese private europee a mettere in campo 600 miliardi di investimenti negli Usa, a meno che non siano immessi finanziamenti comunitari. Considerazioni simili riguardano l’acquisto di armi, che Trump ha dato per fatto. Diverso il discorso per il quadro normativo dei dazi. La competenza esclusiva è della Commissione, che avrà bisogno tuttavia del via libera a maggioranza qualificata da parte dei 27.

Le tensioni

Nella riunioni del Coreper II le tensioni sono rimaste ancora sotto il tappeto. Per una ragione: i governi vogliono prima vedere l’accordo scritto definitivo e poi prendere posizione. L’impressione è che l’intesa voluta da von der Leyen, alla fine sarà digerita. Ma buona riuscita del negoziato corre sul filo. E c’è sempre il timore che, da qui al primo agosto, Trump cambi le carte in tavola nuovamente. Nel frattempo l’esecutivo Ue continua a tenere il punto su quanto ottenuto. Al Golf Club, all’inizio dell’incontro, Trump ha chiesto a von der Leyen dazi al 30%, ha ricordato un portavoce della Commissione, rimarcando: «Ora abbiamo raggiunto un tetto generalizzato del 15%. Non è il risultato perfetto per l’Ue, né per gli Stati Uniti, stiamo traendo il meglio da una situazione difficile». L’accordo è «funzionale agli interessi economici fondamentali dell’Ue. Allo stesso tempo, rispetta pienamente la sovranità normativa dell’Ue e tutela i settori sensibili dell’agricoltura Ue, quali la carne bovina o il pollame», viene puntualizzato nel testo diffuso dalla Commissione. Undici Paesi membri hanno chiesto di tornare alle quote di import di acciaio e alluminio del 2012-13, per tutelare un comparto già in crisi.

Le regioni

L’accordo sui dazi al 15% potrebbe significare per l’Italia una riduzione del 14% delle esportazioni pari a oltre 8,6 miliardi l’anno e una diminuzione di oltre 103mila unità di lavoro a tempo pieno. La stima arriva da Svimez che segnala come il 68,32% della riduzione complessiva dell’export sia concentrata al Nord area a più forte industrializzazione e maggiore vocazione all’export. Intanto a giugno, prima dell’accordo, l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue - secondo i dati Istat - è cresciuto del 6% su base congiunturale e del 4,7% su base annua, trainato dalla vendita delle grandi navi. Se si comprende il settore farmaceutico, sottolinea lo Svimez, si stima una riduzione del Pil di 6,296 miliardi (-0,3%), una diminuzione delle esportazioni di 8,627 miliardi (-14%) e un calo delle unità di lavoro di 103.892 (-0,4%). Se si esclude il settore farmaceutico si riduce l'impatto con il Pil che si contrarrebbe di 5,43 miliardi (-0,2%), le esportazioni di 7,44 miliardi (-12%) e i posti di lavoro di 89.645 unità (-0,34%).

Il Governo

Undici Paesi membri guidati da Parigi - e con Roma in prima linea - si sono rivolti direttamente alla presidente Ursula von der Leyen per invocare «al più presto» l’introduzione di uno scudo capace di tutelare la siderurgia Ue. Blindare i settori più esposti con esenzioni ad hoc, poi - a partita chiusa - dedicarsi pancia a terra ai sostegni per le imprese. Questa la strategia del governo e di Giorgia Meloni. Ma le opposizioni compatte le chiedono di riferire urgentemente in Parlamento. Mentre il titolare degli Esteri Antonio Tajani dice che «aiutare le imprese è una priorità, ma stiamo ancora combattendo per tutelare i settori a rischio».

RIPRODUZIONE RISERVATA