La uccide e simula il suicidio 

Ramacca. Avrebbero simulato un suicidio per nascondere un femminicidio: è l'accusa contestata a due romeni, 31 e 33 anni, fermati dai carabinieri per concorso in omicidio per la morte della 25enne moldava Vera Schiopu, che è stata trovata morta impiccata in una casa di campagna di contrada Sferro, a Ramacca, nel Catanese.

Il corpo era in un casolare semi diroccato e isolato accanto a quello dove la donna viveva. Secondo le indagini dei carabinieri non sarebbe stato un suicidio, ma una simulazione messa in atto dal fidanzato, un manovale romeno, e da un suo amico e connazionale. I due sono stati fermati dalla Procura di Caltagirone.

Le indagini sono state avviate dopo che il fidanzato della 25enne ha chiamato il 112 per segnalare che la donna si era tolta la vita. I due uomini fermati sono accusati di concorso in omicidio. Non è ancora chiaro il ruolo contestato a ciascuno degli indagati e quale siano i particolari che abbiano indotto i carabinieri a ritenere il suicidio della donna una messa in scena per coprire un delitto. Dai pochi particolari che trapelano sembra che a fare nascere dei dubbi agli investigatori siano stati più elementi: la dinamica del suicidio innanzitutto, con i rilievi scientifici compiuti dai carabinieri e il ritrovamento di indizi che hanno fatto scattare l'allarme tra gli investigatori.

Ci sono inoltre alcuni elementi emersi dalle testimonianze dei due indagati che non tornano. Qualcosa di fortemente dissonante, pare la presenza di escoriazioni sul corpo della 25enne incompatibili con il suicidio, che ha fatto scattare i fermi poche ore dopo la scoperta del corpo della donna. Sarà l'autopsia disposta dalla Procura di Caltagirone a fare chiarezza.

Intanto sono state le indagini dei carabinieri a fare emergere delle incongruenze nella ricostruzione dei fatti e sulla dinamica di quello che era stato denunciato come un suicidio ma che, secondo l'accusa, sarebbe stato invece un femminicidio. Anche se resta il giallo del movente. Per questo i carabinieri stanno cercando di ricostruire le personalità e le frequentazioni della donna e dei due uomini fermati e scandagliando anche il mondo dei social per trovare eventuali elementi utili alle indagini. I due indagati fermati avrebbero respinto ogni accusa. Della vittima si sa poco: non è stato ancora chiarito il motivo della sua presenza nelle campagne di Ramacca, una zona a forte vocazione agrumicola, se fosse legata a motivi di lavoro o altro. Scarse le testimonianze esterne perché la zona è isolata e non sono emersi rapporti personali con altre persone nell'area. Non risultano precedenti denunce o segnalazioni di liti tra la donna e il suo fidanzato. Particolari che rendono al momento la simulazione del suicidio un caso dalle forti connotazioni da giallo, almeno per il movente.

RIPRODUZIONE RISERVATA