La tutela delle foreste, i pareri di esperti europei al meeting 

In primo piano la tutela dei boschi. Il Meeting internazionale sulle foreste del Mediterraneo ha fatto tappa anche a Seneghe, dopo quelle a Gavoi e Orgosolo. Un evento unico e speciale organizzato in collaborazione con l’associazione Pro silva e l’Università di Sassari.

Oltre un centinaio i consulenti presenti ed esperti del settore forestale da tutta Europa, «dando lustro a Seneghe, scelto come riferimento per il confronto e lo scambio interculturale su tematiche ambientali e forestali di grande attualità. È stata un’occasione preziosa per valorizzare e far conoscere il nostro patrimonio boschivo e naturale, che rappresenta una risorsa unica nel Mediterraneo», precisa la sindaca Albina Mereu.Tutela del bosco cui il Comune sta lavorando alacremente, per la salvaguardia ambientale, la prevenzione degli incendi, e valorizzazione del vasto patrimonio naturalistico comunitario.

Diversi gli interventi già realizzati e in corso tra cui, la pulizia della sughereta di Cadennaghe, la sistemazione di strade e sentieri rurali nel monte, per garantire il transito degli automezzi degli allevatori e agricoltori, dei mezzi antincendio, garantendo adeguata sicurezza anche agli escursionisti e appassionati dell’ambiente. Poi la sistemazione degli abbeveratoi, le caratteristiche bartzas, per dare un servizio efficiente a chi lavora nel monte e per gli escursionisti. Azioni necessarie per tutelare il prezioso monte e i boschi.

