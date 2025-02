La tutela della flora sarda è legge 

La tutela della flora ma anche il contrasto a fenomeni di "biopirateria": è l’obiettivo del Testo unificato sulla valorizzazione della flora autoctona approvato ieri in Consiglio regionale con i soli voti della maggioranza. Una legge che, di fatto, colma un vuoto normativo di 50 anni. «La conservazione e la salvaguardia della biodiversità, attraverso l'uso strategico di specie autoctone, sono imperativi per garantire la sostenibilità degli ecosistemi e il benessere della società, creando al contempo opportunità economiche per i giovani», ha sottolineato la relatrice di maggioranza Maria Laura Orrù di Avs. «Oggi è una giornata molto importante – ha detto il cofirmatario della proposta di legge, il capogruppo M5S Michele Ciusa - dopo undici legislature l’Assemblea sarda ha approvato una proposta di legge volta a dotare la Regione di una disciplina legislativa organica adeguata a salvaguardare gli habitat naturali e seminaturali come patrimonio fondamentale dell’Isola. Tutelare l’ambiente della Sardegna, preservarne le peculiarità, e al contempo offrire possibilità di sviluppo alla popolazione è il nostro obiettivo».

La Sardegna era l'unica Regione in Italia a non disporre di una legge specifica per la salvaguardia e la valorizzazione delle specie vegetali autoctone. «Questo è particolarmente preoccupante, considerando l'impegno e la passione dimostrati nel corso degli anni da parte dell'Università di Cagliari e di Sassari, dall'Associazione botanica italiana, dall'Anci, e da cittadini in forma singola o associata – ha aggiunto Orrù – continuamente sollecitato l'approvazione di una normativa adeguata, evidenziando l'importanza di tutelare e promuovere la biodiversità vegetale che caratterizza il nostro territorio». Per il presidente della commissione Ambiente Roberto Li Gioi (M5S), «questa legge colma un vulnus normativo ed è frutto del coinvolgimento di tutti i portatori di interesse. Consentirà di tutelare la flora autoctona, lasciando alle imprese la possibilità di sviluppare attività economiche».

Bollo auto

L’Aula ha approvato anche una mozione di Roberto Deriu (Pd) sullo stanziamento di maggiori fondi per il progetto Einstein Telescope. Quindi, nuove risorse finanziarie per realizzare interventi, opere e infrastrutture preparatorie e collaterali. Ok anche a una mozione del pentastellato Emanuele Matta sulla necessità della gestione e della riscossione della tassa automobilistica da parte della Regione. In particolare, si impegna la Giunta a valutare la disponibilità dello Stato a trasferire le competenze alla Sardegna, a valutare la possibilità di adottare – una volta ottenuta la gestione diretta – criteri regionali per modulare la tassa.

