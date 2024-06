La Turchia soffre ma batte la Georgia 

Turchia 3

Georgia 1

Turchia (4-2-3-1) : Gunok, Muldur (40’ st Celik), Akaydin, Bardakci, Kadioglu, Ayhan (34’ st Dmiral), Çalhanoglu (46’ st Ozcan), Guler (34’ st Yazici), Kokcu, Yldiz (40’ st Akturkoglu), Yilmaz. Ct Montella.

Georgia (5-3-2) : Mamardashvili, Kakabadze Kverkvelia (40’ st, Kashia, Dvali, Tsitaishvili (29’ st 8 Zivzivadze), Lochoshvili, Kochorasvale, Mekvabishvili (44’ st Altunashvili), Chakvetadze (29’ st Davitashvili), Mikautadze, Kvaratskhelia. Ct Sagnol.

Arbitro : Tello (Arg).

Reti : pt 25’ Muldur, 32’ Mikautadze; st 30’ Guler, 97’ Akturkoglu.

Note : ammoniti Bardakci, Çalhanoglu e Kverkvelia.

La Turchia di Vincenzo Montella apre con un succeso sulla debuttante Georgia. Tre punti fondamentali per cercare l'approdo agli ottavi in un girone F che comprende anche il Portogallo e la Repubblica Ceca, sulla carta le due favorite per occupare i primi due posti. Due gol spettacolari di Muldur e Guler, nel primo e nel secondo tempo, hanno portato avanti i ragazzi di Montella, raggiunti solo una volta, da Mikautadze, ma nel recupero la Georgia ha sfiorato due volte il pareggio, venendo poi punita in contropiede da Akturkoglu.

RIPRODUZIONE RISERVATA