La Turchia di Montella con la Georgia di Kvara 

Dortmund. La prima giornata dei gironi di qualificazione si chiude oggi con le due partite del girone F. Prime scendere in campo, a Dortmund, sono Turchia e Georgia. Forte della presenza di giocatori quali Calhanoglu e Yilmaz e della stellina Yildiz, la squadra allenata dall’italiano Vincenzo Montella è ampiamente favorita e deve vincere per tenere a bada la concorrenza di Portogallo e Repubblica Ceca.Dall’altra parte c’è l’entusiasmo di una Nazionale qualificatasi per la prima volta a una grande competizione internazionale ma che rischia di fare la parte della squadra materasso. In rosa forse l’unico giocatore di alto livello è il fantasista Kvaratskhelia, che ha stupito tutti nel Napoli e che però ha chiesto di essere venduto attraverso il procuratore. Il club però ha risposto duramente: «Il giocatore ha un contratto di tre anni, il suo futuro non lo decidono il padre o il procuratore ma la società. Fine della storia». Si gioca alle 18.

