La truffa delle case in affitto 

Turismo gallurese con sorpresa (amara) per decine di persone e ora sotto inchiesta ci sono due operatori che, nell’arco di pochi anni, hanno collezionato una raffica di denunce per truffa e azioni civili risarcitorie. Si parla di case vacanza inesistenti, voli mai prenotati e pacchetti viaggio pagati decine di migliaia di euro ma rimasti sulla carta. Una stangata doppia con ambiti diversi che però ha lo stesso risultato: tantissimi turisti della Penisola risultano persone offese e si stanno rivolgendo a diverse Procure per segnalare “il pacco” in salsa gallurese. I personaggi finiti nel mirino della Procura sono una olbiese di 38 anni e un operatore turistico di Tempio, 40 anni, che, stando alle denunce presentate, hanno organizzato frodi commerciali a go go. Le due persone denunciate hanno agito autonomamente e non ci sono punti di contatto nelle inchieste, l’ambito dei raggiri è lo stesso, con pesanti danni anche all’immagine turistica della Gallura.

A Olbia senza casa

La stangata olbiese è stata organizzata e messa in opera da una commerciante di 38 anni, il cui nome è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Tempio. La presunta truffatrice avrebbe attivato un serie di canali sui social, per offrire case vacanza nella città gallurese. Prezzi modici e grande disponibilità di appartamenti, anche nei periodi di punta. Una regola sempre rispettata: la caparra, per bloccare l’appartamento o la villetta, versata con un pagamento su una PostePay. Ma quando i malcapitati clienti della donna sono arrivati a Olbia, non hanno trovato la casa, oppure sono arrivati davanti a un appartamento che era già occupato. E la signora a quel punto non rispondeva più al telefono. Le indagini sono in corso per collegare le PostePay alla commerciante.

«Vi insegno a viaggiare»

L’indagato tempiese è invece un uomo di 40 anni, che avrebbe costituito diverse società e agenzie di viaggi online, anche nella Penisola. Un operatore apparentemente affidabile, avrebbe scritto anche un manuale per i viaggiatori, che però avrebbe lasciato a terra un nutrito numero di clienti. Viaggi organizzati in Egitto, mete turistiche nel Mediterraneo e nei Caraibi, viaggi di nozze, sempre con la amara scoperta del volo non prenotato. L’inchiesta è agli inizi.

