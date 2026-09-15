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Donori.
16 settembre 2026 alle 00:48

La truffa della Tari corre via telefono, il Comune dà l’allarme 

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Allarme truffe a Donori, collegate ai pagamenti della tassa sui rifiuti. In questi giorni diversi cittadini stanno ricevendo sms che segnalano la possibilità di ottenere un rimborso della Tari e invitano gli utenti a consultare un link per verificarne l’importo esatto. «Questi messaggi non provengono dai nostri uffici – avverte il Comune di Donori con un comunicato ufficiale sul proprio sito web – non utilizziamo mai queste modalità per comunicare rimborsi o richiedere dati personali e bancari agli utenti». Il collegamento contenuto nel falso sms non rimanda a un sito istituzionale nonostante il messaggio richiami fantomatici “canali ufficiali del Comune”. Per questo si raccomanda di non cliccare sul link, non rispondere al messaggio e non inserire dati personali, credenziali di accesso o informazioni bancarie. Chiunque riceva un sms di questo tipo è invitato a segnalarlo al Comune, conservando una copia del messaggio o uno screenshot. Gli uffici sono a disposizione dei cittadini per fornire chiarimenti e assistenza nella verifica delle comunicazioni ricevute.Per informazioni si può chiamare il numero 070981020 o inviare una mail all’indirizzo finanziari@comune.donori.ca.it.

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