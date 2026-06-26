La truffa della questua per Santa Lucia 

Bussano e citofonano nelle case, sostengono di essere emissari del Comitato Santa Lucia e, in questa veste, chiedono denaro contante o pagamenti elettronici per finanziare le attività religiose e civili della comunità. Ma c’è un problema: non sono quel che dicono.

Si moltiplicano ad Assemini le segnalazioni su una serie di tentate truffe ai danni dei cittadini, un’allerta scattata nelle ultime ore dopo di un post di denuncia pubblicato direttamente sulla pagina Facebook ufficiale del Comitato la cui presidente, Francesca Scalas, ha voluto fare chiarezza: «La nostra questua per il 2026 si è conclusa a febbraio con il regolare permesso sia dei Carabinieri che del parroco», spiega, «quindi nessuno dell’associazione Santa Lucia, e sottolineo nessuno, sta proseguendo l’attività. Non donate soldi a questi imbroglioni».

L’imbroglio

La strategia dei malviventi appare particolarmente audace. Stando alle testimonianze raccolte tra i residenti, il gruppo - composto da due uomini e due donne - agirebbe con disinvoltura non solo fermando i passanti nei pressi del sagrato, ma anche suonando direttamente ai citofoni di abitazioni e attività commerciali in diverse zone della cittadina tra cui via Piave, corso America e il quartiere di San Pietro.

Per rendere la truffa più credibile e ovviare alla scarsa disponibilità di contante da parte dei cittadini, i falsi incaricati si sono spinti fino a esibire un pos portatile e a fornire un codice Iban per effettuare bonifici.

Testimonianze

«Sono passati, dicevano di avere anche il pos nel caso non avessi contanti e mi hanno lasciato l’Iban. Se aspettano me, stanno freschi», commenta ironicamente una commerciante. La preoccupazione tra la cittadinanza è alta, anche perché episodi analoghi si erano già verificati in passato in occasione di altre manifestazioni creando confusione tra le buone intenzioni dei fedeli e le pratiche illecite di sconosciuti.

Gaia Trudu, membro dell’organizzazione, ha esortato alla massima cautela: «La questua per il 2027 non è ancora iniziata, pertanto se qualcuno si presenta a nome del Comitato sappiate che non siamo noi. Astenetevi dal fare offerte a sconosciuti».

Raccomandazioni

Le autorità locali, già informate, invitano a segnalare immediatamente al 112 episodi simili evitando qualsiasi tipo di versamento. La comunità di Assemini si stringe attorno al Comitato, facendo appello al buon senso collettivo per bloccare sul nascere quella che si sta configurando come una vera e propria piaga per l’integrità delle raccolte benefiche locali.

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