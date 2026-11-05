La truffa del finto Cup: «Non richiamate» 

Un sms apparentemente firmato dal Cup che chiede di «contattare con urgenza un numero verde» per «comunicazioni riservate». Peccato che in realtà il numero di telefono riportato nel messaggio sia a pagamento e dall’altra parte non ci sia il centro unico di prenotazione dell’Asl, ma dei veri e propri truffatori. Negli ultimi giorni sono numerose le segnalazioni per questo nuovo tipo di truffa che ha già allertato anche le forze dell’ordine. Il raggiro cerca di approfittare di chi sta attendendo veramente una chiamata dall’ospedale, magari per una visita importante, e invece si ritrova truffato. Sono diverse le testimonianze online: «Non chiamate questo numero, è a pagamento e vi fa spendere tutto il credito», si legge.

I consigli

«Si tratta di una nuova tipologia di truffa», hanno spiegato i Carabinieri, «viene chiesto di cliccare su un link oppure di chiamare un numero per effettuare un pagamento». Il suggerimento, da parte dell’Arma, è ovviamente quello di non cliccare link che potrebbero rimandare a siti web falsi, creati appositamente per sottrarre i dati delle carte di credito. Si invita a non chiamare eventuali numeri indicati nel messaggio perché si tratta di utenze gestite direttamente dai truffatori. «Nessun ente sanitario o ufficio pubblico chiede di pagare ticket o inserire dati personali tramite un link ricevuto via sms», sottolineano i Carabinieri. Non si tratta dell’unica truffa di questo tipo. Tra le altre segnalate recentemente c’è anche quella legata alle multe, che sfrutta il timore nelle potenziali vittime di aver ricevuto una sanzione stradale. Il metodo è identico: arriva un sms (o un’email) apparentemente da enti istituzionali che informa gli utenti di una «comunicazione relativa a un’infrazione al codice della strada». Si legge, inoltre, che per maggiori informazioni bisogna cliccare su un link per consultare e pagare il verbale prima che scattino sanzioni più gravi o il fermo del veicolo. «Le vere notifiche verbali», ricordano gli uffici dell’Arma, «arrivano esclusivamente tramite posta raccomandata, Pec o sull’app Io, mai tramite sms».

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