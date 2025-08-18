La truffa dei visti per Usa e Regno Unito 

Il visto per gli Stati Uniti e l’Eta, “Electronic travel authorisation” un’autorizzazione elettronica necessaria per i viaggi brevi nel Regno Unito, diventano trappole sul Web: proliferano i siti Internet truffa che promettono di poter fornire i documenti necessari per entrare nei confini statunitensi e britannici in cambio di cifre nettamente più alte di quelle reali, e una volta incassati i soldi non forniscono mai le autorizzazioni. Non solo: durante la procedura viene anche richiesta la copia telematica del passaporto, questa finisce nelle mani dei criminali del Web e utilizzata per scopi illegali. Anche in Sardegna le vittime sono numerose: sono decine e decine le denunce raccolte dalla Polizia Postale e dalle altre forze dell’ordine per un fenomeno esploso nuovamente lo scorso aprile, da quanto è entrata in vigore l’obbligatorietà per i cittadini italiani di avere l’Eta per raggiungere la Gran Bretagna, in particolare Londra.

L’allarme

Il fenomeno delle truffe di questo tipo, come già ribadito in passato dagli agenti della Polizia Postale della Sardegna, raggiunge il suo picco nei mesi estivi. Chi deve partire per gli Stati Uniti e per il Regno Unito, per finalità turistiche, deve munirsi nel primo caso di visto Esta, nel secondo dell’Eta. E cercando la via più rapida sul web si corre il rischio di finire assorbiti da siti Web truffa, molto simili a quelli ufficiali. Così oltre a spendere molto di più (18 euro circa per l’Esta americano, 12 per l’Eta britannico), con raggiri anche di alcune centinaia di euro, si corre il pericolo di vedere il proprio passaporto usato per scopi illegali. Con il documento telematico, le organizzazioni criminali aprono conti correnti in banche estere o vengono fatte richieste di prestiti. E le denunce, tra luglio e agosto, sono state numerose in tutto il territorio sardo.

I consigli

Dagli uffici della Polizia Postale hanno sempre sottolineato l’importanza di seguire i canali «ufficiali», in particolare quello del Ministero degli Esteri, viaggiaresicuri.it, in grado di fornire tutte le informazioni relative a visti, permessi e autorizzazioni, con relativi link a tutti i Paesi del Mondo. In questo modo non si corre alcun pericolo: riguardo proprio a Stati Uniti e Regno Unito ci sono le indicazioni di cosa serve per poter partire, la documentazione e su come richiedere e ottenere visto o autorizzazione d’ingresso, con i collegamenti ai siti ufficiali.

