VaiOnline
Il caso.
19 agosto 2025 alle 00:34

La truffa dei visti per Usa e Regno Unito 

Attraverso falsi siti web incassate cifre elevate e rubati i documenti delle vittime 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il visto per gli Stati Uniti e l’Eta, “Electronic travel authorisation” un’autorizzazione elettronica necessaria per i viaggi brevi nel Regno Unito, diventano trappole sul Web: proliferano i siti Internet truffa che promettono di poter fornire i documenti necessari per entrare nei confini statunitensi e britannici in cambio di cifre nettamente più alte di quelle reali, e una volta incassati i soldi non forniscono mai le autorizzazioni. Non solo: durante la procedura viene anche richiesta la copia telematica del passaporto, questa finisce nelle mani dei criminali del Web e utilizzata per scopi illegali. Anche in Sardegna le vittime sono numerose: sono decine e decine le denunce raccolte dalla Polizia Postale e dalle altre forze dell’ordine per un fenomeno esploso nuovamente lo scorso aprile, da quanto è entrata in vigore l’obbligatorietà per i cittadini italiani di avere l’Eta per raggiungere la Gran Bretagna, in particolare Londra.

L’allarme

Il fenomeno delle truffe di questo tipo, come già ribadito in passato dagli agenti della Polizia Postale della Sardegna, raggiunge il suo picco nei mesi estivi. Chi deve partire per gli Stati Uniti e per il Regno Unito, per finalità turistiche, deve munirsi nel primo caso di visto Esta, nel secondo dell’Eta. E cercando la via più rapida sul web si corre il rischio di finire assorbiti da siti Web truffa, molto simili a quelli ufficiali. Così oltre a spendere molto di più (18 euro circa per l’Esta americano, 12 per l’Eta britannico), con raggiri anche di alcune centinaia di euro, si corre il pericolo di vedere il proprio passaporto usato per scopi illegali. Con il documento telematico, le organizzazioni criminali aprono conti correnti in banche estere o vengono fatte richieste di prestiti. E le denunce, tra luglio e agosto, sono state numerose in tutto il territorio sardo.

I consigli

Dagli uffici della Polizia Postale hanno sempre sottolineato l’importanza di seguire i canali «ufficiali», in particolare quello del Ministero degli Esteri, viaggiaresicuri.it, in grado di fornire tutte le informazioni relative a visti, permessi e autorizzazioni, con relativi link a tutti i Paesi del Mondo. In questo modo non si corre alcun pericolo: riguardo proprio a Stati Uniti e Regno Unito ci sono le indicazioni di cosa serve per poter partire, la documentazione e su come richiedere e ottenere visto o autorizzazione d’ingresso, con i collegamenti ai siti ufficiali.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il vertice

Meloni, spiragli di luce: «Inizia una nuova fase»

La premier durante il meeting sottolinea: «Stiamo uniti, non esistono soluzioni facili» 
Cronaca

Olbia, morto col taser: indagati i carabinieri Nuovo caso a Genova

Inchiesta della Procura di Tempio, ipotesi di omicidio colposo 
Andrea Busia
1936-2025

L’ultimo saluto a Baudo tra centinaia di rose rosse

Nella camera ardente al Teatro delle Vittorie una lunga processione di vip e gente comune 
Personaggi

Marisa, regina di stile: nella vita ci vuole disciplina

L’estate della Berenson a Porto Cervo: non vivo nel passato, io un’icona? Quelli sono oggetti sacri 
Enrico Pilia
Maltempo

Una grandinata si abbatte sull’Ogliastra

Chicchi grandi come noci a Ussassai, alberi sradicati nel Campidano 
Napoli

Ucciso dal figlio della compagna

La vittima è un ispettore di polizia: il 21enne arrestato dopo una breve fuga 