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05 maggio 2026 alle 00:31

La truffa dei falsi carabinieri 

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La telefonata da un maresciallo dei carabinieri di Milano, che richiedeva la disponibilità ad una struttura ricettiva per ospitare dei colleghi impegnati in attività di servizio per sette notti, era solo un tentativo di truffa. Dopo aver concordato un compenso di 1.400 euro, la titolare aveva fornito li dati per il pagamento. Il giorno successivo, però, il raggiro è entrato nel vivo con una seconda chiamata che pareva riconducibile a un comando dei carabinieri di Milano. In realtà era un “Caller ID Spoofing”, tecnica per falsificare il numero del chiamante. Un complice, presentatosi come un altro “maresciallo”, ha parlato di un errore nel bonifico da 2.800 euro anziché 1.400 concordati. Chiedendo la restituzione immediata della somma. La titolare della struttura insospettita, ha deciso di non effettuare alcuna operazione e rivolgersi ai veri militari per sporgere denuncia.

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