La truffa dei falsi agenti immobiliari 

Venticinquemila euro di anticipi e altri diecimila per il notaio. Tutto questo denaro per una casa che non ha mai veramente acquistato, con il falso tramite di un’agenzia immobiliare che, tra i suoi collaboratori, non ha mai avuto una donna cagliaritana: quella che, secondo la Questura con la complicità del figlio, nell’arco di qualche mese avrebbe truffato l’ignaro acquirente di un appartamento fantasma a Pordenone. Diecimila euro sono la parte di versamenti, fatti da chi voleva comprare l’immobile, che gli investigatori della Squadra mobile cagliaritana sono riusciti a recuperare e a restituire al raggirato, che però ne aveva versati altri venticinquemila: rimettere le mani sul denaro dei primi pagamenti sarà un’impresa, anche se i poliziotti ci stanno tentando dopo aver arrestato Barbara Fadda, cagliaritana di quarant’anni, e suo figlio Riccardo Fadda Manconi, di 19.

Le contestazioni

Secondo gli accertamenti condotti dalla Squadra mobile, con il coordinamento del dirigente Emanuele Fattori, madre e figlio sono i responsabili della truffa aggravata in concorso. La sola donna è stata denunciata anche per la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale cui era sottoposta, a causa di precedenti casi di raggiri di cui sarebbe stata autrice in passato. Le prescrizioni legate alla sorveglianza speciale impedivano a Barbara Fadda di utilizzare strumenti informatici per qualsiasi transazione commerciale (invece la presunta truffa sarebbe stata condotta attraverso internet) e le imponevano l’obbligo di soggiorno.

Processo rinviato

Al processo con rito direttissimo, i difensori di Barbara Fadda e di Riccardo Fadda Manconi hanno chiesto e ottenuto un rinvio. Il giudice ha disposto la scarcerazione dei due accusati, in attesa che il dibattimento sia celebrato dopo la denuncia da parte degli investigatori della Questura, imponendo loro l’obbligo di firma.

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione della Squadra mobile, la donna con la complicità del figlio avrebbe chiamato l’acquirente presentandosi come l’incaricata di una nota agenzia immobiliare. Durante una chat su WhatsApp, l’avrebbe convinto ad acquistare un appartamento a Pordenone a prezzi molto conveniente. A quel punto, quello che pensava di essere un acquirente ha inviato i bonifici bancari sul conto della donna e del figlio, per un totale di circa venticinquemila euro. In seguito aveva eseguito anche il bonifico da diecimila euro (sempre secondo gli autori dell’indagine) per l’atto notarile e altre spese. Proprio quest’ultimo bonifico è stato bloccato dalla Squadra mobile, che aveva già aperto l’indagine, e il denaro è stato restituito a chi lo aveva inviato. Per quanto riguarda gli altri venticinquemila euro, si vedrà.

