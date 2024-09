La tripletta di Baldanzi stende la Norvegia 

NORVEGIA 0

ITALIA 3

Norvegia (5-3-2) : Tangvik; Lovik (42’ st Baude), Hjelde, Mannsverk (1’ st Aasgaard), Ostrom, Edh; Jatta (18’ st Nordas), Hansen-Aaroen, Arnstad; Mvuka Mugisha (42’ st Nypan), Broholm (18’ st Orjasaeter). Ct Jalland.

Italia (4-3-1-2) : Despalnches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian (42’ st Savona), Bove, Ndour; Baldanzi (42’ st Baldanzi); Gnonto (42’ st Raimondo); Esposito (12’ st Pisilli). Ct Nunziata

Arbitro : Bogar (Ung)

Reti : 10’ pt, 27’, 35’ st Baldanzi

Stavanger. Un super Tommaso Baldanzi affonda la Norvegia a Stavanger (0-3) e lancia l’Italia Under 21 verso la fase finale degli Europei. La tripletta del romanista inizia al 10' del primo tempo su assist di Gnonto. Nella ripresa l’Italia sembra in grado di gestire la situazione sul sintetico del Viking Stadion ma al 27' arriva il raddoppio di Baldanzi. I norvegesi calano e l’Italia, dopo aver colpito anche un palo, può dilagare in contropiede. L’ex empolese chidue ilc onto con und elizioso sinistro a giro sotto l’incrocio al 36'.

Il 15 ottobre arriva l’Irlanda a Trieste: una vittoria significherebbe salire a +4 (considerato che 4 gironi prima c’è Irlanda-Norvegia) ma Carmine Nunziata non vuole pensarci: «Godiamoci questa vittoria, poi cominceremo a pensare all’Irlanda e al prosieguo delle qualificazioni», dice il ct a Rai 2.

RIPRODUZIONE RISERVATA