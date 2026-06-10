La tribù del Blasco sta montando le tende L’attesa è una festa 

Sono arrivati giorni prima del concerto, i pellegrini della religione del Blasco, quella del palco alto 30 metri, delle casse che vibrano nelle orecchie e nello stomaco e della voce rock che da decenni canta rabbia, nostalgia e la voglia di sentirsi vivi.

In fila ai cancelli

A Olbia, di fronte all’ingresso Pit dell’area concerto, il popolo di Vasco Rossi ha piantato le tende: piccoli rifugi di chi segue il tour data per data, dei fan club, di chi questa notte sarà già in fila fuori e poi volerà sotto il palco. Caffè, sedie pieghevoli e chiacchiere: la memoria collettiva sa di polvere, crema solare e salsedine. Perché il mare, dall’Olbia Arena, è proprio a un tiro di schioppo e le ore passano tra spiaggia, un giro in città e una sosta nelle camere prenotate come basi d’appoggio. «Siamo arrivati al volo», raccontano William Gessa, 28 anni, e Mauro Agus, 26, di Assemini. «Il prato gold è abbastanza piccolo, mentre il prato normale è enorme. Quando domani apriranno, ci daranno un bracciale e poi entreremo». Spiega William: «Ho imparato a conoscere Vasco ed è entrato nella mia vita».

«Jenny, come la canzone»

Intorno, intanto, il popolo di Vasco continua ad aumentare e non sono esclusi cambi di location che potrebbero spostare le tende un po’ più in là rispetto all’area attuale. Stanotte saranno 1000, forse 2000 persone nella mini città nomade approdata in Gallura dall’Isola e dopo le date di Rimini e Ferrara; con il cuore alle due date di Olbia e la testa già a Bari, Ancona e Udine. C’è chi non salta una data dal 1998 e poi c’è Jenny, arrivata da Lucca dopo aver visto un centinaio di concerti. Il primo allo stadio dei Pini di Viareggio. «Vasco? È la mia vita. Ogni canzone rappresenta un percorso, una situazione sentimentale, un pezzo della mia storia». E sorride parlando del suo nome, che inevitabilmente richiama una delle canzoni più celebri. «Io mi chiamo Jenny, è stata una casualità» ma poi quasi una conseguenza. Sulla gamba ha tatuato “ogni volta che qualcuno si preoccupa per me” e, sotto, l’autografo del Komandante. “Me l’ha fatto su un foglietto», ci racconta, assidua frequentatrice dei raduni di Zocca, «e io l’ho trasformato in un tatuaggio». Quest’anno, aggiunge, il repertorio anni ‘80 la emozionerà particolarmente. «Aspetto “Una nuova canzone per lei”, perché sono amante dei tramonti e parla di chi non sa mai di preciso cosa vuole». Dopo il concerto non ripartirà subito. «La Sardegna è fantastica».

Il sole picchia già dal mattino su Olbia. Pronta a diventare la capitale emotiva di un popolo irregolare, rumoroso e colorato che, appena si accendono i fari del palco, smette di essere folla per diventare un’unica, sola, voce.

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