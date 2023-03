La Trexenta punta sul turismo lento e culturale 

Nella giornata di chiusura del Tourisma di Firenze, Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale, è stato presentato “Nel grembo della Terra”, il racconto illustrato dell’assessora al Turismo di Guasila Paola Carta. «La finalità del racconto è comunicare il territorio attraverso la potenza della storia che evoca immagini, sogni, visioni, di una terra ricca di archeologia, tradizioni e beni immateriali», ha detto l’autrice, che ha presentato il suo lavoro insieme ai due fotografi che lo hanno illustrato, con gli scatti delle suggestive realtà trexentesi: Nicola Castangia e Lorenzo Naitza.

La Trexenta è stata protagonista a Tourisma 2023, con la presentazione del programma di attività di turismo esperienziale che ha come obiettivo la promozione dei siti archeologici che divengono luoghi di narrazione e di conoscenza di antichi mestieri e tradizioni. Si chiama “Trexenta Experience” il percorso, pensato per appuntamenti del fine settimana, che attraversa e coinvolge i paesi di Senorbì , Ortacesus , Siurgus Donigala , Pimentel , Suelli , Guasila , Gesico , Selegas e Guamaggiore per valorizzare le risorse archeologiche del territorio attraverso un turismo “lento” e di qualità. (sev. sir.)

