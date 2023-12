«La tregua regge ma Netanyahu vuole sradicare Hamas» 

La sua è una visione molto lucida e pragmatica di quanto accade in Medio Oriente e nei Paesi arabi. Michela Mercuri da anni si occupa di quell’area e del Nord Africa con particolare attenzione ai temi della geopolitica e della sicurezza. Docente universitaria, componente dell’Osservatorio sul Fondamentalismo religioso e terrorismo di matrice jihadista, analista di politica estera, consulente, autrice, editorialista e commentatrice per programmi TV e radio nazionali, oltre che ufficiale della Riserva selezionata dell’Esercito italiano con il grado di Capitano, ha scritto diversi libri e ieri ha partecipato a Cagliari in videoconferenza all’incontro su “Scenari di guerra e conflitti”, nell’ambito del Festival culturale Ideario 2023, curato dal giornalista Fabio Meloni.

Partiamo dagli ultimi avvenimenti: ritiene che la tregua tra Israele e Hamas si possa allungare come chiede Biden?

«Molto dipenderà da quanto riusciranno a influenzare le dinamiche tra Hamas e Israele gli attori che hanno mediato questa tregua, soprattutto il Qatar e l’Egitto da un lato e gli Stati Uniti dall’altro. Abbiamo raggiunto un piccolo risultato, prorogato la tregua di 48 ore e verranno liberati ulteriori ostaggi, ma credo che Netanyahu a breve riprenderà le ostilità perché il suo obiettivo, nonostante l’opposizione anche interna di una parte della popolazione, è quello di sradicare Hamas».

I continui viaggi del segretario Usa, Antony Blinken, in Medio Oriente stanno producendo i risultati attesi?

«Sicuramente gli sforzi americani hanno portato risultati, che pochi si aspettavano, cioè quello di una tregua prolungata, ulteriormente prorogata. Gli Stati Uniti hanno tutto l’interesse che questa tregua vada avanti perché all’interno del Paese, i giovani sotto i 35 anni, addirittura si parla del 70%, sono contrari all’appoggio incondizionato di Israele. E non dimentichiamoci che a breve ci saranno le elezioni negli Usa e per Biden è importante l’appoggio dell’opinione pubblica».

Lei ha detto che non tutti i Paesi musulmani si sarebbero allineati contro Israele.

«Premetto che il primo Paese della Lega araba a riconoscere ufficialmente Israele è stato l’Egitto, con gli accordi di Camp David del 1979, quando ha firmato un trattato di pace. Poi la Giordania ha riconosciuto Israele nel 1994 e nel 2020 con gli Accordi di Abramo c’è stata la riapertura delle relazioni con Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Marocco e Sudan. È chiaro che dopo il 7 ottobre le cose sono cambiate: le piazze della Giordania sono tutte pro palestinesi e con Hamas stanno Algeria, Tunisia e Libia, così come molti altri Paesi del Golfo. Tra tutti questi Stati, quello che in qualche modo ha rapporti più distesi, è l’Egitto, che lo fa per convenienza: controlla il valico di Rafah e teme una possibile infiltrazione di jihadisti di Hamas, che passando il confine potrebbero arrivare nel Sinai, dove sono presenti già molti gruppi estremisti. E teme che una possibile fuga di circa due milioni di palestinesi possa finire in Egitto. Dunque il presidente Al Sisi fa tutto questo per controllare i confini».

Pensa che siano cresciuti in questo momento i pericoli di attentati un po’ in tutti i Paesi occidentali?

«Sicuramente il terribile attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre ha causato una sorta di risveglio dell’orgoglio nelle varie organizzazioni jihadiste sia in Nord Africa, che nel Sahel ma anche in Europa. Voglio ricordare che qualche giorno dopo, Al Qaeda ha chiesto a tutti i musulmani di compiere attentati all’interno dei Paesi che sostenevano Israele. Quindi Hamas ha acceso una miccia, tant’è che c’è stato un attentato da parte di un tunisino emigrato prima in Italia e poi a Bruxelles. Dunque, si è riaccesa la paura un po’ sulla scia degli anni orribili 2015-2016 quando c’è stato un numero crescente di attentati in Europa. La spinta emulatrice di Hamas potrebbe presentare un ulteriore pericolo non solo all’interno dei Paesi arabi ma dell’Occidente».

Non crede che le troppe vittime civili di questa guerra siano un ostacolo alla pace nonostante la condanna dell’opinione pubblica internazionale e dell’Onu?

«Purtroppo se guardiamo alle guerre degli ultimi cento anni, per esempio quelle mondiali, notiamo che il numero delle vittime non è stato dirimente nel realizzare o meno un accordo di pace. Da questo punto di vista il maggiore ostacolo per un accordo di pace è che non c’è un piano per il dopo. Non ci sono figure né nello stato israeliano né nella Palestina che possono dialogare per cercare un’interlocuzione. Quello che si potrebbe fare è cercare di risolvere la questione puntando sugli attori internazionali che, ripeto, sono prevalentemente l’Egitto, il Qatar e gli Stati Uniti, ma mi auguro che l’Unione europea, che a parte Borrell è stata abbastanza silente, possa trovare un suo ruolo nella risoluzione del conflitto».

Solo un cambio di Governo in Israele può in qualche modo cambiare le prospettive su una possibile trattativa di pace?

«Un cambio di Governo in Israele sicuramente potrebbe cambiare le prospettive sulla guerra aprendo un maggiore dialogo. Il tema è un maggiore dialogo con chi? Certamente non con Hamas. Con l’autorità nazionale palestinese in Cisgiordania? Ho dei dubbi. L’autorità nazionale palestinese guidata da Abu Mazen può essere un interlocutore ma gli stessi palestinesi della Cisgiordania non la considerano in questo ruolo. Da una recente indagine risulta che solo un palestinese su cinque in Cisgiordania rivoterebbe Abu Mazen. Quindi l’unica soluzione è una nuova leadership in Israele ma anche in Palestina che sia in grado di rappresentare le popolazioni della Cisgiordania e di Gaza e intavolare un discorso non soltanto con la miglior leadership israeliana ma anche con gli attori internazionali che possono sostenere un piano per la pace. Poi non è detto che si possa realizzare in tempi brevi».

La mediazione del Qatar quanto è importante?

«È stata fondamentale. Sappiamo che ha sostenuto Hamas e continua a farlo, ospitandone alcuni leader, ma in questo momento, in quanto mediatore internazionale, sta su un gradino più alto rispetto a qualche mese fa. E difficilmente rinuncerà a questa posizione. La domanda, molto futuribile, è: una volta terminata la guerra, risolta la questione degli ostaggi, quale sarà il rapporto del Qatar con Hamas? Questa è la questione dirimente. Perché se il Qatar abbandonasse e non sostenesse più Hamas, chiaramente la forza di questa organizzazione sarebbe più labile».

Il peso di Paesi come Qatar e Arabia Saudita, vista anche l’ultima vicenda dell’Expo, cresce?

«Sappiamo degli investimenti dei due Paesi in Italia e non solo. L’indispensabilità dell’Arabia Saudita anche come baluardo dei Paesi di Cooperazione del Golfo è cosa nota. Una delle vittorie di Hamas è stata quella di interrompere una possibile relazione, mediata dagli Stati Uniti, tra Arabia Saudita e Israele. Va detto però anche che non potevamo farci troppe illusioni su questo perché Arabia Saudita e Iran avevano raggiunto un accordo, mediato dalla Cina, che comunque costituiva una spada di Damocle sui futuri accordi con Israele. Quindi il fatto che l’Arabia Saudita si sia completamente distaccata da un possibile accordo con Israele non dovrebbe stupirci».

Un suo giudizio sull’operato del Governo Meloni sulla politica estera?

«Il Governo Meloni ha avuto fin dall’inizio una visione lungimirante soprattutto per i Paesi più vicini del Nord Africa, con il cosiddetto Piano Mattei che ha il vantaggio, sulla carta, di non avere come priorità il contenimento dei flussi migratori, come era stato per i Governi precedenti, ma anche di promuovere partenariati di cooperazione economico e culturale. Mi riferisco soprattutto alla Tunisia con cui è stato siglato a luglio un protocollo d’intesa avallato anche dalla Ue attraverso Ursula von der Leyen. Siamo stati in qualche modo traditi dalla Ue che non ha portato avanti questo progetto importante. Ma non abbiamo abbandonato la Tunisia, tant’è che alcune settimane fa, il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è recato nel Paese per un accordo che garantirebbe l’ingresso legale in Italia a 4.000 tunisini, da inserire nel mercato del lavoro regolare. È una goccia nel mare ma questi accordi sono l’unica cosa che possiamo fare, non abbiamo alternative».

Ritiene che in Libia l’Italia sia poco presente?

«Inevitabilmente, ma non è addebitabile al Governo Meloni, quanto ai suoi predecessori. In Libia è molto forte la presenza turca e russa e parzialmente cinese. L’Italia si è disinteressata negli anni scorsi alla Libia, lasciando mano libera alla Turchia, nell’ovest, durante la guerra del 2019. Dall’altra parte abbiamo la Russia nell’est che con i mercenari della Wagner continua a sostenere il generale Khalifa Haftar. In Libia chi ha però l’ultima parola sono ancora purtroppo le milizie, non il capo del Governo al-Dabaiba e neanche Haftar. L’Italia ha cercato di ritagliarsi degli spazi, grazie anche ai rapporti dell’Eni che ha firmato con l’autorità libica per il petrolio un accordo da otto miliardi per nuove prospezioni. Direi che il nostro Paese, nella sua solitudine, può continuare a lavorare in Libia a livello bilaterale».

La Sardegna continua ad avere forti flussi migratori clandestini dall’Algeria, come limitarli?

«Ci troviamo in un momento molto delicato. Su 150mila sbarchi previsti nel 2023, la maggior parte arrivava da Tunisia, ora invece proviene dalla Libia, ma c’è stata anche un’impennata degli sbarchi dalle coste algerine. Questo significa che se chiudo una rotta se ne apre un’altra. Quindi è fondamentale per il Governo agire con un piano che coinvolga questi tre Paesi. Prevedo un aumento poi degli arrivi anche dall’Egitto, Paese in una profonda crisi economica, con sbarchi che partono dalle confinanti coste della Cirenaica. Accordi basati sui principi del piano Mattei sono fondamentali e l’Italia dovrà impegnarsi da sola, posto che l’aumento dei flussi a volte dipende da fattori non imputabili al governo ma esogeni, per esempio il conflitto in Palestina».

